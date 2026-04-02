Drama voor Feyenoord: Leo Sauer heeft scheur in zijn hamstring

2 april 2026, 08:05
Leo Sauer
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Leo Sauer komt voorlopig niet meer in actie voor Feyenoord. De Slowaakse aanvaller van de Rotterdammers heeft een scheur in zijn hamstring opgelopen, zo laat zijn zaakwaarnemer laten weten in gesprek met het medium Tvnoviny.

Sauer viel afgelopen donderdag geblesseerd uit in het duel tussen Slowakije en Kosovo. Die wedstrijd betekende nota bene zijn eerste basisplaats sinds februari, nadat de aanvaller eerder dit jaar al langdurig aan de kant stond met hamstringklachten bij Feyenoord. Tot overmaat van ramp sloeg het noodlot tijdens zijn terugkeer direct weer toe.

Július Sauer, de vader en tevens zaakwaarnemer van de buitenspeler, begrijpt dat de situatie voor vraagtekens zorgt in Rotterdam: "Het is logisch dat Feyenoord hier niet blij mee is. Op de dag van de wedstrijd tegen Kosovo stuurde Feyenoord-trainer Robin van Persie Leo nog een bericht om hem succes te wensen en hem te vragen niet geblesseerd te raken. Ik neem aan dat er communicatie is geweest tussen de club en de Slowaakse bond, maar ik weet niet of Feyenoord Leo verboden heeft om te spelen."

Volgens de vader van Sauer valt niemand iets te verwijten, maar vaststaat dat het einde van het seizoen is voor zijn zoon. Hij heeft een scheurtje in zijn hamstring: "De hersteltijd bedraagt ongeveer twee maanden. Het belangrijkste is nu dat we niets forceren en dat hij volledig herstelt. In overleg met specialisten en Feyenoord richten we ons nu op het voorkomen van nieuwe blessures."

De blessure komt op een uiterst ongelukkig moment, nu Feyenoord in de beslissende fase van de competitie zit. "In de Eredivisie zijn nog zes wedstrijden te spelen. Voor de club is de strijd om de tweede plaats eigenlijk als een titel, omdat die plek directe plaatsing voor de Champions League betekent. Leo had een belangrijke rol voor het team moeten spelen, maar dat is helaas niet gelukt", besluit Sauer senior.

Quarlon
Erkende gebruiker!
1.086 Reacties
1.287 Dagen lid
4.119 Likes
Quarlon
Waardeloos dit, mede omdat er geen goed alternatief is.

Martine
260 Reacties
423 Dagen lid
716 Likes
Martine
Ook al is het mijn ploeg niet kan ik wel medeleven hebben met de blessures die hen deze competitie overkomen. Ongelooflijk dat dit opnieuw gebeurd en weer op dit moment terwijl de prijzen te vergeven zijn.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
852 Reacties
1.287 Dagen lid
5.244 Likes
Mike
De fouten van RvP zijn aanzienlijk en deels veroorzaakt door onkunde, beginner en karakter. Maar hij heeft ook het geluk niet mee met de blessures die buiten hem worden veroorzaakt. Dit seizoen heeft van het begin af aan een vloek gehad met betrekking tot langdurige blessures. Op naar het nieuwe jaar, waarin RvP hopelijk kan laten zien wat hij in zijn hoofd had met de beste elf spelers - ipv proberen met elf niet-geblesseerde spelers. Enige positieve is dat hij nu verplicht is om te werken met aankomende talenten en die op deze manier ervaring kunnen opdoen.

0laf
1.177 Reacties
1.287 Dagen lid
5.667 Likes
0laf
Gelukkig hebben we Sterling 😭

VARcheck
249 Reacties
282 Dagen lid
130 Likes
VARcheck
Sterkte Leo! Weet hier alles van. #%^ te blessure.

De kikker
451 Reacties
1.088 Dagen lid
641 Likes
De kikker
Sterling kan prima het gat opvullen

Slowakije - Kosovo

3 - 4
Gespeeld op 26 mrt. 2026
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Leo Sauer

Leo Sauer
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (16 dec. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
20
3
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
13
2
2021/2022
Žilina II
5
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

