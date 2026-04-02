komt voorlopig niet meer in actie voor Feyenoord. De Slowaakse aanvaller van de Rotterdammers heeft een scheur in zijn hamstring opgelopen, zo laat zijn zaakwaarnemer laten weten in gesprek met het medium Tvnoviny.

Sauer viel afgelopen donderdag geblesseerd uit in het duel tussen Slowakije en Kosovo. Die wedstrijd betekende nota bene zijn eerste basisplaats sinds februari, nadat de aanvaller eerder dit jaar al langdurig aan de kant stond met hamstringklachten bij Feyenoord. Tot overmaat van ramp sloeg het noodlot tijdens zijn terugkeer direct weer toe.

Július Sauer, de vader en tevens zaakwaarnemer van de buitenspeler, begrijpt dat de situatie voor vraagtekens zorgt in Rotterdam: "Het is logisch dat Feyenoord hier niet blij mee is. Op de dag van de wedstrijd tegen Kosovo stuurde Feyenoord-trainer Robin van Persie Leo nog een bericht om hem succes te wensen en hem te vragen niet geblesseerd te raken. Ik neem aan dat er communicatie is geweest tussen de club en de Slowaakse bond, maar ik weet niet of Feyenoord Leo verboden heeft om te spelen."

Volgens de vader van Sauer valt niemand iets te verwijten, maar vaststaat dat het einde van het seizoen is voor zijn zoon. Hij heeft een scheurtje in zijn hamstring: "De hersteltijd bedraagt ongeveer twee maanden. Het belangrijkste is nu dat we niets forceren en dat hij volledig herstelt. In overleg met specialisten en Feyenoord richten we ons nu op het voorkomen van nieuwe blessures."

De blessure komt op een uiterst ongelukkig moment, nu Feyenoord in de beslissende fase van de competitie zit. "In de Eredivisie zijn nog zes wedstrijden te spelen. Voor de club is de strijd om de tweede plaats eigenlijk als een titel, omdat die plek directe plaatsing voor de Champions League betekent. Leo had een belangrijke rol voor het team moeten spelen, maar dat is helaas niet gelukt", besluit Sauer senior.