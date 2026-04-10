blijft door blessures geteisterd worden. De 21-jarige linksbuiten, dit door Ajax wordt verhuurd aan sc Heerenveen, heeft een bovenbeenblessure opgelopen. Daardoor is zijn seizoen ten einde, meldt de Leeuwarder Courant.

Van Axel Dongen speelde dit seizoen pas negen officiële wedstrijden voor Heerenveen, waarvan de laatste dateert van 7 februari. De afgelopen maanden trainde hij wel mee, maar bleek hij niet fit genoeg voor een plek in de wedstrijdselectie. Uit een scan die vorige week is uitgevoerd, is naar voren gekomen dat zijn blessure ernstiger is dan gedacht.

“Hij komt dit seizoen niet meer in actie. Dit is echt heel treurig voor hem", zegt Robin Veldman, die weet dat het zeker niet de eerste blessure is voor de buitenspeler. "Het gaat bij Amourricho vaak over zijn fysieke tegenslagen. De boze buitenwereld vindt daar ook wat van. ‘Niet geschikt voor profvoetbal’ of ‘zo veel verdienen voor zo weinig speelminuten’, dat soort reacties lees ik ook.”

Veldman noemt die reacties ‘heel makkelijk’. “Het doet mij als mens, trainer en voetballiefhebber veel pijn dat een jonge voetballer zijn droom niet kan najagen. Daar zou het, volgens mij, over moeten gaan", benadrukt de trainer, die aangeeft dat het nog onduidelijk is waar Van Axel Dongen gaat revalideren. "Hij staat dit seizoen bij ons onder contract. Wij hebben dus een zorgplicht voor hem. We gaan met Amourricho en Ajax in gesprek over zijn revalidatie."

Veldman zegt dat Van Axel Dongen wat hem betreft volgend seizoen weer welkom is bij Heerenveen. "Maar je moet ook kijken naar beschikbaarheid", wordt hij door Voetbal International geciteerd op de persconferentie. "We hebben dit jaar een klein gokje genomen, en dat is tegen Feyenoord goed uitgevallen, maar als je kijkt naar netto speeltijd, is het natuurlijk veel te weinig geweest. Als ik kijk naar het talent, de relatie die ik heb en de relatie die hij met de andere spelers heeft, is hij meer dan welkom. Maar we hebben hier ook een profclub te runnen, dus op basis daarvan is de kans vrij klein.”

Van Axel Dongen heeft bij Ajax een contract tot medio 2027. Sinds 2021 miste hij volgens de cijfers van Transfermarkt liefst 130 wedstrijden door uiteenlopende blessures.