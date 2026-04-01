Robin Veldman is bezig aan een goed eerste seizoen als hoofdtrainer van sc Heerenveen en dat is ook over de landsgrenzen niet onopgemerkt gebleven. Volgens de laatste geluiden hebben twee buitenlandse clubs zich inmiddels gemeld voor de oefenmeester.

Veldman streek in maart vorig jaar neer in het Abe Lenstra Stadion, waar hij een contract tekende tot medio 2027. Onder zijn leiding draaien de Friezen een verdienstelijk seizoen. Na achtentwintig speelrondes bezet sc Heerenveen met 41 punten de achtste plaats in de Eredivisie, waardoor de ploeg volop meedoet in de strijd om de tickets voor Europees voetbal.

Buitenlandse clubs melden zich bij zaakwaarnemer

Artikel gaat verder onder video

In de Sportcast van Omroep Fryslân werd onthuld dat de goede prestaties van de trainer interesse hebben gewekt. "Er is wat sluimerende interesse voor Robin Veldman", vertelde verslaggever Roelof de Vries.

Volgens hem is het niet alleen bij informeren gebleven: "Er zijn twee buitenlandse clubs die zich gemeld hebben bij zijn zaakwaarnemer", aldus De Vries. Om welke clubs het exact gaat, is vooralsnog niet officieel bevestigd. Veldman was in het verleden werkzaam was in het buitenland. Zo was hij hoofdtrainer bij het Schotse Queen's Park FC en werkte hij in België voor Club NXT en RSC Anderlecht. Bij laatstgenoemde club stond hij in het verleden zes wedstrijden als interim-trainer voor de hoofdmacht.