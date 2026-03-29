Schokkende charge van Ana Nassette bij sc Heerenveen - Feyenoord

29 maart 2026, 18:38   Bijgewerkt: 18:47
Justine Brandau
Een schokkende overtreding in de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord. Middenvelder Ana Nassette plantte haar voet op de enkel van Feyenoord-verdediger Justine Brandau, maar kwam weg zonder kaart.

Nassette beging de overtreding in de 43ste minuut, bij een 1-1 stand. Na het contact bleef Brandau even op de grond liggen en had ze zichtbaar veel pijn. “Volgens mij ziet iedereen dat dit rood zou moeten zijn. De scheidsrechter staat er ook dicht op en ziet dit”, zei analist Leonne Stentler van ESPN.

Scheidsrechter Alwin Steeg deelde echter geen kaart uit. Nassette ging naar de kant om behandeld te worden, maar kon de wedstrijd daarna hervatten. Voor Heerenveen had Evi Maatman gescoord in het Abe Lenstra Stadion en namens Feyenoord produceerde Mao Itamura de gelijkmaker. Uiteindelijk won Herenveen door een laat doelpunt van invaller Roos de Haas.

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws