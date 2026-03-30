‘Feyenoord en hoofdsponsor MediaMarkt verlengen verbintenis tot medio 2030’

30 maart 2026, 15:23
Dennis te Kloese
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord en hoofdsponsor MediaMarkt gaan langer met elkaar door, zo meldt 1908.nl. Het contract met de elektronicawinkel loopt nu nog tot medio 2027, maar zal naar verluidt worden verlengd tot medio 2030.

Feyenoord speelt sinds de zomer van 2024 met MediaMarkt op de borst van het shirt. De winkelketen volgde daarmee EuroParcs op. Destijds was er sprake van een recorddeal, waarbij de Rotterdammers tot en met de zomer van 2027 bijna twintig miljoen euro zouden ontvangen van de hoofdsponsor.

Inmiddels staat MediaMarkt bijna twee seizoenen op de voorkant van het Rotterdamse shirt en wordt de samenwerking door beide partijen als prettig ervaren. Er is daarom besloten langer met elkaar door te gaan. De verwachting is dat er op korte termijn een officiële aankondiging zal komen voor een nieuwe verbintenis tot medio 2030.

Of Feyenoord er dan ook financieel op vooruit zal gaan, zal nog moeten blijken. Op dit moment is er namelijk nog geen duidelijkheid over de financiële kant van de nieuwe overeenkomst met de hoofdsponsor.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

