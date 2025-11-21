Américo Branco geldt als een van de kandidaten om de nieuwe technisch directeur van AZ te worden. De 35-jarige Portugees is momenteel in dienst bij Fortuna Sittard, maar wordt volgens journalist Sacha Tavolieri gezien als mogelijke opvolger van Max Huiberts in Alkmaar.

“Américo Branco is een van de buitenlandse namen die op de lijst staan om bij AZ de nieuwe technisch directeur te worden. Ondanks dat hij bij Fortuna Sittard al drie jaar met het laagste budget van de Eredivisie werkt, eindigt hij steevast in de buurt van de play-offs en heeft hij de club een nieuwe status weten te geven”, schrijft Tavolieri. “Wordt vervolgd.”

Branco is sinds eind 2022 werkzaam bij Fortuna. Zijn grootste wapenfeit is de aanstelling van Danny Buijs in 2023. Ook wist hij met een laag budget spelers binnen te halen die een toegevoegde waarde bleken, zoals Mattijs Branderhorst, Ryan Fosso en zelfs Mohamed Ihattaren.

In juni verlengde Branco zijn aflopende contract bij Fortuna nog tot medio 2027. "De afgelopen maanden kwamen er interessante mogelijkheden op mijn pad, maar ik heb een hechte band opgebouwd met de club en de mensen eromheen", zei hij toen.

"Elke keer als ik nadacht over een vertrek, moest ik denken aan de warmte en vriendelijkheid van onze fans. Uiteindelijk heb ik bij het verlengen van mijn contract dan ook mijn hart gevolgd. Ik geloof dat deze club nog mooie stappen kan zetten, en samen met Danny Buijs wil ik daar de komende seizoenen mijn volle bijdrage aan leveren”, legde Branco uit.

Toch is het vanwege de interesse van AZ nu de vraag hoe lang hij nog in Limburg blijft werken. De club uit Alkmaar zoekt een nieuwe technische man, nadat eerder deze maand bekend werd dat Huiberts na elf jaar het stokje overdraagt.