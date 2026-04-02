Live voetbal

Feyenoord is groot nieuws in Mexico: Te Kloese legt contact met Raúl Rangel

2 april 2026, 17:06
Dennis te Kloese
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Feyenoord heeft zijn oog laten vallen op doelman Raúl Rangel, zo meldt Mediotiempo woensdagavond. De Rotterdammers lijken het keepersgilde komende zomer te willen versterken met de onbetwiste eerste keus van het Mexicaanse Chivas Guadalajara.

De 26-jarige doelman komt hoogstwaarschijnlijk uit het netwerk van technisch directeur Dennis te Kloese, die eerder werkzaam was bij de Mexicaanse club. Afgelopen winter informeerde Te Kloese en zijn consorten al bij Chivas naar de huidige contractsituatie van Rangel. De entourage van Tala, zoals de sluitpost in Mexico wordt genoemd, liet echter weten dat de doelman geen vertrekwens had.

Artikel gaat verder onder video

Mediotiempo weet echter dat Feyenoord nog altijd gecharmeerd is van Rangel. De Rotterdammers zoeken een extra doelman voor komend seizoen. Hoewel aanvoerder en ‘nummer één’ Timon Wellenreuther nog tot medio 2027 vastligt, keert Fulham-huurling Steven Benda terug naar Engeland, aangezien Feyenoord geen koopoptie heeft bedongen. Door het vertrek van Justin Bijlow werd Benda afgelopen winter last-minute aan de selectie van de Rotterdammers toegevoegd.

De komst van Rangel is overigens zeker geen abc’tje. De elfvoudig Mexicaans international ligt nog tot medio 2028 vast en geniet ook belangstelling van Sporting CP. Ook clubs uit Italië, Spanje en Griekenland houden de sluitpost in de gaten. Volgens het algoritme van FootballTransfers heeft Rangel een Estimated Transfer Value (ETV) van 5,7 miljoen euro.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
6 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

José Rangel

Team: Guadalajara
Leeftijd: 26 jaar (25 feb. 2000)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Guadalajara
31
0
2024/2025
Guadalajara
33
0
2023/2024
Tapatío
6
0
2023/2024
Guadalajara
23
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws