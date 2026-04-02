Feyenoord heeft zijn oog laten vallen op doelman Raúl Rangel, zo meldt Mediotiempo woensdagavond. De Rotterdammers lijken het keepersgilde komende zomer te willen versterken met de onbetwiste eerste keus van het Mexicaanse Chivas Guadalajara.

De 26-jarige doelman komt hoogstwaarschijnlijk uit het netwerk van technisch directeur Dennis te Kloese, die eerder werkzaam was bij de Mexicaanse club. Afgelopen winter informeerde Te Kloese en zijn consorten al bij Chivas naar de huidige contractsituatie van Rangel. De entourage van Tala, zoals de sluitpost in Mexico wordt genoemd, liet echter weten dat de doelman geen vertrekwens had.

Mediotiempo weet echter dat Feyenoord nog altijd gecharmeerd is van Rangel. De Rotterdammers zoeken een extra doelman voor komend seizoen. Hoewel aanvoerder en ‘nummer één’ Timon Wellenreuther nog tot medio 2027 vastligt, keert Fulham-huurling Steven Benda terug naar Engeland, aangezien Feyenoord geen koopoptie heeft bedongen. Door het vertrek van Justin Bijlow werd Benda afgelopen winter last-minute aan de selectie van de Rotterdammers toegevoegd.

De komst van Rangel is overigens zeker geen abc’tje. De elfvoudig Mexicaans international ligt nog tot medio 2028 vast en geniet ook belangstelling van Sporting CP. Ook clubs uit Italië, Spanje en Griekenland houden de sluitpost in de gaten. Volgens het algoritme van FootballTransfers heeft Rangel een Estimated Transfer Value (ETV) van 5,7 miljoen euro.