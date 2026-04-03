Robert Maaskant kijkt op van de ontwikkelingen rondom Leo Sauer. Feyenoord wil een compensatie van de Slowaakse voetbalbond nadat de aanvaller geblesseerd raakte tijdens de interlandperiode.
De nationale ploeg negeerde het verzoek van de Rotterdammers om de aanvaller niet vanaf de aftrap te laten spelen, waarna Sauer een hamstringblessure opliep en de rest van het seizoen moet missen.
Feyenoord zou ‘schriftelijk en verbaal’ duidelijk hebben gemaakt dat Sauer niet in staat was om vanaf de aftrap te starten. Volgens de Rotterdammers was de twintigjarige linksbuiten alleen beschikbaar voor een beperkt aantal minuten.
“Dat vind ik al een achterlijke uitspraak”, zegt Maaskant vrijdag bij FC Rijnmond. “Je bent fit of je bent niet fit als je naar een interland gaat, en hij is blijkbaar niet fit. Dan moet hij zich afmelden.”
“Ik snap het vanuit de speler wel, die wil gewoon spelen”, vervolgt de clubloze trainer. “Maar als je een medisch advies krijgt om maar een half uur te spelen, dan ben je gewoon niet fit. Dan moet je hem niet wegsturen.”
Tafelgast Pelle Clement, middenvelder van Sparta Rotterdam, denkt ook dat er verantwoordelijkheid ligt bij de speler zelf. “Die moet ook zijn eigen lichaam leren kennen en dit soort beslissingen en afwegingen beter leren maken.”
Feyenoord speelt zondag een uitwedstrijd tegen FC Volendam. De Rotterdammers hopen in de slotweken van de Eredivisie de tweede plek te verdedigen en daarmee Champions League-voetbal veilig te stellen. Maaskant denkt dat dat gaat lukken. “Dat baseer ik op het feit dat ze iedere keer wedstrijden overleven, de tegenstanders niet de punten pakken die ze moeten pakken. En ze hebben gewoon het makkelijkste programma.”
