Maaskant verbaast zich enorm over situatie rond Sauer: 'Een achterlijke uitspraak'

3 april 2026, 22:08
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Robert Maaskant kijkt op van de ontwikkelingen rondom Leo Sauer. Feyenoord wil een compensatie van de Slowaakse voetbalbond nadat de aanvaller geblesseerd raakte tijdens de interlandperiode.

De nationale ploeg negeerde het verzoek van de Rotterdammers om de aanvaller niet vanaf de aftrap te laten spelen, waarna Sauer een hamstringblessure opliep en de rest van het seizoen moet missen.

Feyenoord zou ‘schriftelijk en verbaal’ duidelijk hebben gemaakt dat Sauer niet in staat was om vanaf de aftrap te starten. Volgens de Rotterdammers was de twintigjarige linksbuiten alleen beschikbaar voor een beperkt aantal minuten.

“Dat vind ik al een achterlijke uitspraak”, zegt Maaskant vrijdag bij FC Rijnmond. “Je bent fit of je bent niet fit als je naar een interland gaat, en hij is blijkbaar niet fit. Dan moet hij zich afmelden.”

“Ik snap het vanuit de speler wel, die wil gewoon spelen”, vervolgt de clubloze trainer. “Maar als je een medisch advies krijgt om maar een half uur te spelen, dan ben je gewoon niet fit. Dan moet je hem niet wegsturen.”

Tafelgast Pelle Clement, middenvelder van Sparta Rotterdam, denkt ook dat er verantwoordelijkheid ligt bij de speler zelf. “Die moet ook zijn eigen lichaam leren kennen en dit soort beslissingen en afwegingen beter leren maken.”

'Feyenoord houdt tweede plek vast'

Feyenoord speelt zondag een uitwedstrijd tegen FC Volendam. De Rotterdammers hopen in de slotweken van de Eredivisie de tweede plek te verdedigen en daarmee Champions League-voetbal veilig te stellen. Maaskant denkt dat dat gaat lukken. “Dat baseer ik op het feit dat ze iedere keer wedstrijden overleven, de tegenstanders niet de punten pakken die ze moeten pakken. En ze hebben gewoon het makkelijkste programma.”

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gimaster
11 Reacties
815 Dagen lid
7 Likes
Gimaster
Het is mij wel duidelijk waarom Maaskant clubloos is.

Het is mij wel duidelijk waarom Maaskant clubloos is.

Leo Sauer

Leo Sauer
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (16 dec. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
20
3
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
13
2
2021/2022
Žilina II
5
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

