Live voetbal 4

Zorgen voor Feyenoord: Sauer geblesseerd naar de kant in play-offduel met Kosovo

26 maart 2026, 22:11
Leo Sauer van Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Leo Sauer heeft donderdagavond een blessure opgelopen tijdens het play-offduel tussen Slowakije en Kosovo. De aanvaller van Feyenoord mocht in de basis beginnen, maar moest zich vlak voor rust laten vervangen.

Slowakije neemt het donderdag in eigen huis op tegen Kosovo in de halve finale van de play-offs om een WK-ticket. Bij de thuisploeg mocht Sauer in de basis beginnen. Vlak voor rust ging het echter mis bij de Feyenoord-aanvaller, die naar zijn bovenbeen greep en aangeslagen van het veld ging. Hij werd vervangen door Tomas Suslov.

Artikel gaat verder onder video

Voor Sauer was het pas zijn eerste basisplaats sinds begin februari, toen Feyenoord met 3-0 verloor bij PSV. Een week later moest hij het doen met een invalbeurt, waarna hij met een hamstringblessure kampte. Afgelopen weekend maakte hij voor het eerst weer minuten, toen de vleugelspeler in De Klassieker tegen Ajax (1-1) na 55 minuten binnen de lijnen kwam voor Raheem Sterling.

Mocht Sauer te maken hebben met een langdurige blessure, komt dat heel vervelend uit voor Feyenoord. De Rotterdammers zijn namelijk in een hevige strijd verwikkeld om de tweede plaats en daarmee directe plaatsing voor de Champions League. Verder heeft Robin van Persie nog Sterling, Aymen Sliti en Gonçalo Borges tot zijn beschikking voor de linksbuitenpositie, maar geen van hen wist dit seizoen een sterke indruk achter te laten.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
  • 16
  • 16
  • 8
0 0 reacties
Reageren
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Slowakije - Kosovo

3 - 4
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Leo Sauer

Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (16 dec. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
20
3
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
13
2
2021/2022
Žilina II
5
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws