heeft donderdagavond een blessure opgelopen tijdens het play-offduel tussen Slowakije en Kosovo. De aanvaller van Feyenoord mocht in de basis beginnen, maar moest zich vlak voor rust laten vervangen.

Slowakije neemt het donderdag in eigen huis op tegen Kosovo in de halve finale van de play-offs om een WK-ticket. Bij de thuisploeg mocht Sauer in de basis beginnen. Vlak voor rust ging het echter mis bij de Feyenoord-aanvaller, die naar zijn bovenbeen greep en aangeslagen van het veld ging. Hij werd vervangen door Tomas Suslov.

Voor Sauer was het pas zijn eerste basisplaats sinds begin februari, toen Feyenoord met 3-0 verloor bij PSV. Een week later moest hij het doen met een invalbeurt, waarna hij met een hamstringblessure kampte. Afgelopen weekend maakte hij voor het eerst weer minuten, toen de vleugelspeler in De Klassieker tegen Ajax (1-1) na 55 minuten binnen de lijnen kwam voor Raheem Sterling.

Mocht Sauer te maken hebben met een langdurige blessure, komt dat heel vervelend uit voor Feyenoord. De Rotterdammers zijn namelijk in een hevige strijd verwikkeld om de tweede plaats en daarmee directe plaatsing voor de Champions League. Verder heeft Robin van Persie nog Sterling, Aymen Sliti en Gonçalo Borges tot zijn beschikking voor de linksbuitenpositie, maar geen van hen wist dit seizoen een sterke indruk achter te laten.