Giovanni van Bronckhorst sluit niet uit dat hij in de toekomst als trainer terugkeert naar Feyenoord, zo laat hij weten in gesprek met 1908.nl. De assistent van Arne Slot benadrukt wel dat hij het op dit moment enorm naar zijn zin heeft.

Robin van Persie heeft het momenteel lastig als trainer van Feyenoord. De Rotterdammers kondigden vorige week aan dat Dick Advocaat de komende periode mee gaat kijken bij de oud-spits en hem van advies gaat voorzien. In het verleden had Van Bronckhorst daar ook mee te maken in De Kuip, nadat hij zeven duels op rij had verloren. “Dat was heel positief. Sowieso is Dick een belangrijk persoon in mijn voetbalcarrière geweest”, laat de oud-vleugelverdediger weten.

“Voor mij was het dus heel mooi en fijn dat hij bij ons was in een moeilijke periode. We kennen die periode allemaal en dat viel niet altijd mee, maar uiteindelijk is het wel heel positief uitgevallen”, gaat Van Bronckhorst verder. In de jaren die volgden boekte hij flink wat successen met Feyenoord: een landskampioenschap, twee KNVB Bekers en twee Johan Cruijff Schalen. Daarmee werd hij de meest succesvolle trainer in de clubgeschiedenis. “Dat bewijst maar weer dat hard werken en erin blijven geloven altijd het beste is.”

Sinds afgelopen zomer is Gio werkzaam bij Liverpool als assistent van Slot, waardoor een snelle rentree bij Feyenoord er waarschijnlijk niet in zit. “Ik heb het bij Liverpool super naar mijn zin. Het is een geweldige club. Wat de toekomst brengt, zien we wel”, geeft hij aan. “Feyenoord blijft altijd speciaal en aan mij verbonden, maar op dit moment geniet ik gewoon van wat ik in Engeland en voor de Foundation (de Giovanni van Bronckhorst Foundation, red.) doe.” Toch wil hij niet uitsluiten dat hij over een tijdje wel terugkeert in Rotterdam-Zuid. “Wie weet wat de toekomst brengt.”