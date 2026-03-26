Live voetbal 8

Van Bronckhorst sluit terugkeer naar Feyenoord niet uit

26 maart 2026, 20:03
Giovanni van Bronckhorst
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Giovanni van Bronckhorst sluit niet uit dat hij in de toekomst als trainer terugkeert naar Feyenoord, zo laat hij weten in gesprek met 1908.nl. De assistent van Arne Slot benadrukt wel dat hij het op dit moment enorm naar zijn zin heeft.

Robin van Persie heeft het momenteel lastig als trainer van Feyenoord. De Rotterdammers kondigden vorige week aan dat Dick Advocaat de komende periode mee gaat kijken bij de oud-spits en hem van advies gaat voorzien. In het verleden had Van Bronckhorst daar ook mee te maken in De Kuip, nadat hij zeven duels op rij had verloren. “Dat was heel positief. Sowieso is Dick een belangrijk persoon in mijn voetbalcarrière geweest”, laat de oud-vleugelverdediger weten.

Artikel gaat verder onder video

“Voor mij was het dus heel mooi en fijn dat hij bij ons was in een moeilijke periode. We kennen die periode allemaal en dat viel niet altijd mee, maar uiteindelijk is het wel heel positief uitgevallen”, gaat Van Bronckhorst verder. In de jaren die volgden boekte hij flink wat successen met Feyenoord: een landskampioenschap, twee KNVB Bekers en twee Johan Cruijff Schalen. Daarmee werd hij de meest succesvolle trainer in de clubgeschiedenis. “Dat bewijst maar weer dat hard werken en erin blijven geloven altijd het beste is.”

Sinds afgelopen zomer is Gio werkzaam bij Liverpool als assistent van Slot, waardoor een snelle rentree bij Feyenoord er waarschijnlijk niet in zit. “Ik heb het bij Liverpool super naar mijn zin. Het is een geweldige club. Wat de toekomst brengt, zien we wel”, geeft hij aan. “Feyenoord blijft altijd speciaal en aan mij verbonden, maar op dit moment geniet ik gewoon van wat ik in Engeland en voor de Foundation (de Giovanni van Bronckhorst Foundation, red.) doe.” Toch wil hij niet uitsluiten dat hij over een tijdje wel terugkeert in Rotterdam-Zuid. “Wie weet wat de toekomst brengt.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst
Functie: Coach
Leeftijd: 51 jaar (5 feb. 1975)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws