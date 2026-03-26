Terwijl de concurrentie de blauwdruk voor volgend seizoen al klaar heeft, is het in de bestuurskamer van De Kuip akelig rustig. Het uitblijven van een nieuwe technisch directeur zorgt voor een stilstand op dossiers die juist nu om actie vragen. Voor Feyenoord en Dennis te Kloese begint de tijd nu serieus te dringen.

Te Kloese heeft herhaaldelijk aangegeven zijn dubbelrol te willen beëindigen. De algemeen- en technisch directeur van Feyenoord wil de technische portefeuille overdragen om zich volledig op de algemene zaken te kunnen richten. De zoektocht naar een opvolger verloopt echter moeizaam. Na het afketsen van de komst van Kees van Wonderen is er nog geen nieuwe kandidaat gevonden. En dat terwijl het einde van het seizoen nadert.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend genoeg is er op technisch vlak wel beweging bij Feyenoord, maar dan in uitgaande richting. Technisch manager Mark Ruijl vertrekt naar Excelsior om daar als technisch directeur aan de slag te gaan. De buurman uit het Kralingen heeft het technisch beleid voor de komende tijd daarmee snel ingevuld na het vertrek van Niels van Duinen naar AZ. Daar zal men in De Kuip jaloers op zijn.

Grote dossiers in De Kuip

Ruijl kan bij Excelsior beginnen met het uitzetten van het beleid voor volgend seizoen, evenals de technisch directeuren van veel andere clubs. Alleen bij Feyenoord kan dat niet, enkel en alleen door Te Kloese die het liever vandaag dan morgen stopt met zijn dubbelrol. En dat terwijl er grote dossiers op tafel liggen in De Kuip.

Een goed voorbeeld voor is de huidige omvang van de selectie. Wanneer alle huurlingen deze zomer terugkeren naar Rotterdam, staan er 43 spelers onder contract. Dit aantal is onwerkbaar en financieel onverantwoord. Een technisch directeur moet nu al bepalen welke spelers mogen vertrekken, wie er opnieuw verhuurd moeten worden en waar versterking nodig is. Die versterkingen kunnen vervolgens ook al concreet in beeld gebracht worden.

Zonder een eindverantwoordelijke op dit gebied dreigt Feyenoord al vroeg achter de feiten aan te lopen. Mocht Te Kloese nu zelf de koers voor volgend jaar bepalen, ontneemt hij zijn opvolger de ruimte om een eigen stempel te drukken. Het zadelt een nieuwe technisch directeur op met een selectie en visie waar hij zelf geen inspraak in heeft gehad.

Wat te doen met Robin van Persie?

Daarnaast is daar de toekomst van de hoofdtrainer. De nieuwe technisch directeur zal een eindoordeel moeten vellen over Robin van Persie. Zijn er na een teleurstellende eerste anderhalf jaar voldoende aanknopingspunten om met het hem verder te gaan, of moet er toch een pijnlijke beslissing genomen worden?

Ajax en PSV kunnen wél aan de slag

Het risico van deze situatie voor Feyenoord is dat de concurrentie een voorsprong neemt. Bij Ajax richt Jordi Cruijff zich op de achtergrond alvast op het volgende seizoen, terwijl Earnest Stewart ook bezig is om de selectie van PSV sterk te houden. Elke week die Te Kloese nu nog noodgedwongen alleen moet invullen, is een week achterstand op de concurrentie. Feyenoord speelt met vuur door de belangrijkste sportieve positie in de club oningevuld te laten.