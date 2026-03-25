'Pascal Bosschaart op weg naar de uitgang bij Feyenoord'

25 maart 2026, 21:58
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Feyenoord neemt aan het eind van het seizoen afscheid van Pascal Bosschaart, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 46-jarige oud-speler heeft momenteel de Onder-21 van de Stadionclub onder zijn hoede. Vorig seizoen maakte Bosschaart als interim-opvolger van Brian Priske indruk in het Champions League-tweeluik met AC Milan.

Bosschaart werkte na zijn voetballoopbaan als assistent- en interim-trainer bij achtereenvolgens de amateurs van IJsselmeervogels, SC Cambuur en FC Dordrecht, voordat hij in de zomer van 2024 bij Feyenoord aan de slag ging als trainer van de Onder-21 en het Youth League-elftal. In februari 2025 werd hij intern doorgeschoven toen Priske na zeven maanden zijn ontslag had gekregen.

Met Bosschaart op de bank stuntte Feyenoord in de tussenronde van de Champions League, door AC Milan uit te schakelen. Na een 1-0 zege in De Kuip (doelpunt: Igor Paixão) was een rake kopbal van Julián Carranza bij de return in San Siro voldoende om de Rossoneri te elimineren in het miljardenbal. Ook in de Eredivisie bleef Bosschaart ongeslagen, met een 0-0 gelijkspel bij NAC Breda en een 2-1 zege op Almere City. Het seizoen afmaken was echter geen optie, omdat de trainer niet over het hoogste diploma beschikt - hij werd meermaals afgewezen voor de cursus. Na amper twee weken maakte Bosschaart daarom weer plaats voor de huidige hoofdtrainer, Robin van Persie.

Inmiddels is Bosschaart wél toegelaten tot de opleiding Voetbalcoach 5, zoals de hoogste trainerscursus officieel heet. Het AD schrijft dat de oud-verdediger hoopt dat hij het papiertje over een jaar definitief binnen heeft. Bosschaart mag dan officieel bij een bvo aan het roer staan, maar zal dat dus niet bij Feyenoord gaan doen. De trainer zal zijn aflopende contract niet gaan verlengen en 'op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging', schrijft Feyenoord-watcher Mikos Gouka.

Pascal Bosschaart

Pascal Bosschaart
Feyenoord Rotterdam Under 19
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (28 feb. 1980)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

