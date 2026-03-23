Live voetbal

René van der Gijp schrikt als hij Jan Boskamp ziet bij Feyenoord - Ajax

23 maart 2026, 18:12
Jan Boskamp
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

René van der Gijp is ‘geschrokken’ van hoe Jan Boskamp eruitziet. Volgens Van der Gijp heeft Boskamp ‘echt een paar jassen uitgedaan’ door de gezondheidsproblemen waar hij de afgelopen tijd mee kampte.

De afgelopen maanden verdween Boskamp van de Belgische televisie, waar hij regelmatig aanschuift als analist. Daarnaast werd ook zijn goed beluisterde podcast Boskamp en kleine Gijp, die hij maakt met Nicky van der Gijp, stilgelegd. Enkel zijn column voor Het Belang van Limburg bleef wekelijks verschijnen. Van der Gijp kwam medio januari nog wel met een positieve update over het Feyenoord-icoon, maar wat Boskamp nou precies mankeerde liet hij daarbij in het midden.

Artikel gaat verder onder video

Boskamp liet vorige maand weten dat eind december spierreuma bij hem is vastgesteld. "Een aandoening die zorgt voor aanhoudende spier- en gewrichtspijn, stijfheid en vermoeidheid. Dat in combinatie met een prostaatprobleem - waar hij intussen aan werd geopereerd - maakt dat Boskamp zware maanden achter de rug heeft", schreef de krant Het Belang van Limburg. Boskamp vertelde zelf: "Ik heb in totaal vijf weken in het ziekenhuis gelegen en ben veertig kilo kwijt. Een maand geleden lag ik nog op apegapen. Ik was net een dood vogeltje."

Inmiddels komt Boskamp zijn huis weer uit. Hij was zondag aanwezig bij Feyenoord – Ajax, samen met Van der Gijp en diens zoon Nicky. Van der Gijp vertelt in de podcast KieftJansenEgmondGijp over de middag. “Ik ging eigenlijk puur om Jan Boskamp te zien, want hij ging ook weer eens naar een wedstrijd toe. Ik ben wel geschrokken van hem, want hij heeft echt een paar jassen uitgedaan. Hij heeft ongelooflijk veel pijn, zei hij, door de spierreuma die hij heeft. Echt ongelofelijk veel pijn. Ik ben daar echt van geschrokken, maar ik was wel blij dat ik hem weer zag”, zegt Van der Gijp.

Ze bekeken de wedstrijd vanuit de skybox. “Gewoon even op een krukje uit het raam naar die wedstrijd kijken. Het stelt misschien niet veel voor, maar dat kan mij eigenlijk niets schelen. Ik ben gewoon even met mijn zoon weg”, aldus Van der Gijp.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
11 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws