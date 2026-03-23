René van der Gijp is ‘geschrokken’ van hoe Jan Boskamp eruitziet. Volgens Van der Gijp heeft Boskamp ‘echt een paar jassen uitgedaan’ door de gezondheidsproblemen waar hij de afgelopen tijd mee kampte.

De afgelopen maanden verdween Boskamp van de Belgische televisie, waar hij regelmatig aanschuift als analist. Daarnaast werd ook zijn goed beluisterde podcast Boskamp en kleine Gijp, die hij maakt met Nicky van der Gijp, stilgelegd. Enkel zijn column voor Het Belang van Limburg bleef wekelijks verschijnen. Van der Gijp kwam medio januari nog wel met een positieve update over het Feyenoord-icoon, maar wat Boskamp nou precies mankeerde liet hij daarbij in het midden.

Boskamp liet vorige maand weten dat eind december spierreuma bij hem is vastgesteld. "Een aandoening die zorgt voor aanhoudende spier- en gewrichtspijn, stijfheid en vermoeidheid. Dat in combinatie met een prostaatprobleem - waar hij intussen aan werd geopereerd - maakt dat Boskamp zware maanden achter de rug heeft", schreef de krant Het Belang van Limburg. Boskamp vertelde zelf: "Ik heb in totaal vijf weken in het ziekenhuis gelegen en ben veertig kilo kwijt. Een maand geleden lag ik nog op apegapen. Ik was net een dood vogeltje."

Inmiddels komt Boskamp zijn huis weer uit. Hij was zondag aanwezig bij Feyenoord – Ajax, samen met Van der Gijp en diens zoon Nicky. Van der Gijp vertelt in de podcast KieftJansenEgmondGijp over de middag. “Ik ging eigenlijk puur om Jan Boskamp te zien, want hij ging ook weer eens naar een wedstrijd toe. Ik ben wel geschrokken van hem, want hij heeft echt een paar jassen uitgedaan. Hij heeft ongelooflijk veel pijn, zei hij, door de spierreuma die hij heeft. Echt ongelofelijk veel pijn. Ik ben daar echt van geschrokken, maar ik was wel blij dat ik hem weer zag”, zegt Van der Gijp.

Ze bekeken de wedstrijd vanuit de skybox. “Gewoon even op een krukje uit het raam naar die wedstrijd kijken. Het stelt misschien niet veel voor, maar dat kan mij eigenlijk niets schelen. Ik ben gewoon even met mijn zoon weg”, aldus Van der Gijp.