Te Kloese gooit lijntje uit naar Doekhi: 'Kans op transfer is desondanks klein'

24 maart 2026, 17:30   Bijgewerkt: 17:42
Dennis te Kloese
Foto: © Imago/realtimes
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, bijvoorbeeld a.d.h.v. interviews.

Feyenoord hoopt in de komende transferperiode een of meerdere centrale verdedigers toe te voegen aan de huidige selectie. Daarbij is Danilho Doekhi op de rader verschenen, meldt Mounir Boualin van Soccernews.

Doekhi speelde eerder in de jeugd bij Ajax, werkte één duel voor Excelsior af en gaarde uiteindelijk naamsbekendheid in de Gelredome, bij Vitesse. Na vier seizoenen in Arnhem maakte hij in 2022 de overstap naar Union Berlijn. Daar groeide hij al heel snel uit tot vaste waarde. Defensief staat hij zijn mannetje, maar ook in aanvallend opzicht laat hij zich zien: dit seizoen scoorde hij al vijf keer in dertig competitiewedstrijden. Met Union staat Doekhi momenteel negende.

Boualin vertelt dat Dennis te Kloese al heeft gepeild of hij eventueel haalbaar zou zijn. "Feyenoord oriënteert zich al op de markt voor centrale verdedigers. Ze hebben bijvoorbeeld in de winterstop geprobeerd om Danilho Doekhi te halen." De Nederlandse verdediger speelt momenteel met een aflopend contract. De kans is reëel dat Doekhi komende zomer transfervrij op te pikken is. De Rotterdammers probeerden met Doekhi al vooruit te plannen. "Ze hebben een lijntje uitgegooid, niet per se voor afgelopen winter, maar voor het nieuwe seizoen."

Toch lijkt het er niet op dat Doekhi naar De Kuip gaat komen. "Hij kan naar andere clubs toe deze zomer. Een club als Leipzig is bijvoorbeeld zeer geïnteresseerd in hem. En er zijn nog een paar clubs uit de Premier League. De kans dat hij naar Feyenoord gaat is klein." Doekhi is momenteel 27 jaar en vertegenwoordigt een transferwaarde van zo'n dertien miljoen euro.

Danilho Doekhi

Danilho Doekhi
1. FC Union Berlin
Team: Union Berlin
Leeftijd: 27 jaar (30 jun. 1998)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Union Berlin
27
4
2024/2025
Union Berlin
34
1
2023/2024
Union Berlin
24
2
2022/2023
Union Berlin
25
5

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

