Feyenoord hoopt in de komende transferperiode een of meerdere centrale verdedigers toe te voegen aan de huidige selectie. Daarbij is op de rader verschenen, meldt Mounir Boualin van Soccernews.

Doekhi speelde eerder in de jeugd bij Ajax, werkte één duel voor Excelsior af en gaarde uiteindelijk naamsbekendheid in de Gelredome, bij Vitesse. Na vier seizoenen in Arnhem maakte hij in 2022 de overstap naar Union Berlijn. Daar groeide hij al heel snel uit tot vaste waarde. Defensief staat hij zijn mannetje, maar ook in aanvallend opzicht laat hij zich zien: dit seizoen scoorde hij al vijf keer in dertig competitiewedstrijden. Met Union staat Doekhi momenteel negende.

Artikel gaat verder onder video

Boualin vertelt dat Dennis te Kloese al heeft gepeild of hij eventueel haalbaar zou zijn. "Feyenoord oriënteert zich al op de markt voor centrale verdedigers. Ze hebben bijvoorbeeld in de winterstop geprobeerd om Danilho Doekhi te halen." De Nederlandse verdediger speelt momenteel met een aflopend contract. De kans is reëel dat Doekhi komende zomer transfervrij op te pikken is. De Rotterdammers probeerden met Doekhi al vooruit te plannen. "Ze hebben een lijntje uitgegooid, niet per se voor afgelopen winter, maar voor het nieuwe seizoen."

Toch lijkt het er niet op dat Doekhi naar De Kuip gaat komen. "Hij kan naar andere clubs toe deze zomer. Een club als Leipzig is bijvoorbeeld zeer geïnteresseerd in hem. En er zijn nog een paar clubs uit de Premier League. De kans dat hij naar Feyenoord gaat is klein." Doekhi is momenteel 27 jaar en vertegenwoordigt een transferwaarde van zo'n dertien miljoen euro.