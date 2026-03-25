Live voetbal

Opluchting voor Feyenoord: Moder geeft geruststellende update over blessure

25 maart 2026, 19:52
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Jakub Moder kan morgen 'gewoon' in actie komen voor Polen, dat in de halve finales van de play-offs om een WK-ticket stuit op Albanië. Dat vertelt de middenvelder van Feyenoord, die afgelopen zondag nog trefzeker was in De Klassieker tegen Ajax, woensdag op een persconferentie.

De 26-jarige Moder voorkwam zondag dat Feyenoord in de eigen Kuip onderuitging tegen de aartsrivaal. De Pool benutte in de slotfase een penalty en bepaalde de eindstand daarmee op 1-1. Het gat tussen beide ploegen, die strijden om de tweede plaats en dus een startbewijs voor de Champions League, bleef daardoor gehandhaafd op vijf punten in het voordeel van de Rotterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Moder kwam echter niet ongeschonden uit de strijd. De Pool had last van zijn enkel, maar meldde zich deze week wél gewoon bij de nationale ploeg. Samen met ploeggenoot Piotr Zielinski trainde Moder echter apart van de groep. Op een persconferentie komt de middenvelder echter met geruststellende woorden over de stand van zaken: "Hij (zijn enkel, red.) is in goede staat. Er was een lichte blessure na de wedstrijd van afgelopen weekend, maar het medische team heeft goed gehandeld. Ik heb geen pijn meer en voel me prima", wordt Moder geciteerd door Voetbal International.

Vanwege een hardnekkige rugblessure kwam Moder de hele eerste seizoenshelft niet in actie voor Feyenoord. Pas eind januari, in het met 2-1 verloren Europa League-duel bij Real Betis, maakte hij als invaller zijn eerste officiële speelminuten van het seizoen. Sindsdien kwam hij in de Eredivisie acht keer in actie.

Polen strijdt voor weerzien met Oranje

In de kwalificatiereeks voor het WK zaten Nederland en Polen in dezelfde poule. Zowel in Rotterdam als in Warschau hielden beide landen elkaar in evenwicht: tweemaal eindigde de onderlinge confrontatie in een 1-1 gelijkspel. Oranje bleef de Polen door de resultaten tegen de andere landen echter drie punten voor, en plaatste zich zo als groepswinnaar voor de eindronde in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Voor de Polen rest de play-offs om zich eveneens te kwalificeren. Als in de halve eindstrijd wordt afgerekend met Albanië, dan wacht in de finale een wedstrijd tegen Oekraïne of Zweden. Indien ook die wedstrijd gewonnen wordt, dan weet Polen al dat het bij Oranje, Japan en Tunesië in poule F terechtkomt. Op 20 juni staan beide landen dan in de tweede groepswedstrijd, die om 19.00 uur begint in het NRG Stadium in Houston, tegenover elkaar.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Danny Makkelie Feyenoord Ajax

Danny Makkelie maakt grote fout tijdens Klassieker en benadeelt Feyenoord

  • zo 22 maart, 17:34
  • 22 mrt. 17:34
  • 8
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Polen - Albanië

20:45
Wordt gespeeld op 26 mrt. 2026
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Jakub Moder

Jakub Moder
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (7 apr. 1999)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
1
2024/2025
Brighton
4
0
2024/2025
Feyenoord
14
3
2023/2024
Brighton
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws