Opluchting voor Feyenoord: Moder geeft geruststellende update over blessure

kan morgen 'gewoon' in actie komen voor Polen, dat in de halve finales van de play-offs om een WK-ticket stuit op Albanië. Dat vertelt de middenvelder van Feyenoord, die afgelopen zondag nog trefzeker was in De Klassieker tegen Ajax, woensdag op een persconferentie.

De 26-jarige Moder voorkwam zondag dat Feyenoord in de eigen Kuip onderuitging tegen de aartsrivaal. De Pool benutte in de slotfase een penalty en bepaalde de eindstand daarmee op 1-1. Het gat tussen beide ploegen, die strijden om de tweede plaats en dus een startbewijs voor de Champions League, bleef daardoor gehandhaafd op vijf punten in het voordeel van de Rotterdammers.

Moder kwam echter niet ongeschonden uit de strijd. De Pool had last van zijn enkel, maar meldde zich deze week wél gewoon bij de nationale ploeg. Samen met ploeggenoot Piotr Zielinski trainde Moder echter apart van de groep. Op een persconferentie komt de middenvelder echter met geruststellende woorden over de stand van zaken: "Hij (zijn enkel, red.) is in goede staat. Er was een lichte blessure na de wedstrijd van afgelopen weekend, maar het medische team heeft goed gehandeld. Ik heb geen pijn meer en voel me prima", wordt Moder geciteerd door Voetbal International.

Vanwege een hardnekkige rugblessure kwam Moder de hele eerste seizoenshelft niet in actie voor Feyenoord. Pas eind januari, in het met 2-1 verloren Europa League-duel bij Real Betis, maakte hij als invaller zijn eerste officiële speelminuten van het seizoen. Sindsdien kwam hij in de Eredivisie acht keer in actie.

Polen strijdt voor weerzien met Oranje

In de kwalificatiereeks voor het WK zaten Nederland en Polen in dezelfde poule. Zowel in Rotterdam als in Warschau hielden beide landen elkaar in evenwicht: tweemaal eindigde de onderlinge confrontatie in een 1-1 gelijkspel. Oranje bleef de Polen door de resultaten tegen de andere landen echter drie punten voor, en plaatste zich zo als groepswinnaar voor de eindronde in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Voor de Polen rest de play-offs om zich eveneens te kwalificeren. Als in de halve eindstrijd wordt afgerekend met Albanië, dan wacht in de finale een wedstrijd tegen Oekraïne of Zweden. Indien ook die wedstrijd gewonnen wordt, dan weet Polen al dat het bij Oranje, Japan en Tunesië in poule F terechtkomt. Op 20 juni staan beide landen dan in de tweede groepswedstrijd, die om 19.00 uur begint in het NRG Stadium in Houston, tegenover elkaar.