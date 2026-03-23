Heftige beelden van vechtpartij in Amsterdam tussen fans Ajax en Feyenoord

Op sociale media gaan maandag beelden rond van een vechtpartij waar supporters van Ajax en Feyenoord bij betrokken zouden zijn geweest. Fans gingen met elkaar op de vuist in een café in Amsterdam.

Op de beelden is te zien dat een man inslaat op een andere supporter, die op de grond ligt. Ook is meermaals te horen dat glas breekt. Terwijl een aantal cafégangers naar buiten loopt, komt een politieauto ter plaatse.

Artikel gaat verder onder video

De vechtpartij vond plaats bij café De Zeevaart in De Wallen. Volgens het account GruppaOF, dat de beelden deelt, vond de vechtpartij zondag plaats. Op die dag speelden Feyenoord en Ajax tegen elkaar in Rotterdam (1-1).

Er is officieel nog niets naar buiten gebracht over gewonden bij de vechtpartij of aanhoudingen die door de politie zijn verricht.