Live voetbal

Heftige beelden van vechtpartij in Amsterdam tussen fans Ajax en Feyenoord

23 maart 2026, 22:25
Vechtpartij tussen fans van Ajax en Feyenoord in Amsterdam (café De Zeevaart)
Foto: © GruppaOF
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Op sociale media gaan maandag beelden rond van een vechtpartij waar supporters van Ajax en Feyenoord bij betrokken zouden zijn geweest. Fans gingen met elkaar op de vuist in een café in Amsterdam.

Op de beelden is te zien dat een man inslaat op een andere supporter, die op de grond ligt. Ook is meermaals te horen dat glas breekt. Terwijl een aantal cafégangers naar buiten loopt, komt een politieauto ter plaatse.

Artikel gaat verder onder video

De vechtpartij vond plaats bij café De Zeevaart in De Wallen. Volgens het account GruppaOF, dat de beelden deelt, vond de vechtpartij zondag plaats. Op die dag speelden Feyenoord en Ajax tegen elkaar in Rotterdam (1-1).

Er is officieel nog niets naar buiten gebracht over gewonden bij de vechtpartij of aanhoudingen die door de politie zijn verricht.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
3 0 reacties
Reageren
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws