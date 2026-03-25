Kraay junior: ‘Vrees dat het niet meer goed komt tussen Feyenoord en Sterling’

25 maart 2026, 08:13   Bijgewerkt: 09:12
Raheem Sterling bij Feyenoord
Luuk van Grinsven | Redacteur
Hans Kraay junior denkt dat het huwelijk tussen Feyenoord en Raheem Sterling gaat uitlopen op een deceptie. De oud-international van Engeland kon afgelopen zondag in De Klassieker wederom niet het verschil maken, waardoor de columnist van Voetbal International weinig perspectief meer ziet.

Sterling maakte weinig indruk in zijn eerste wedstrijden bij Feyenoord, maar leek tegen Excelsior (twee weken geleden) toch wat uit zijn schulp te krabbelen. Hij speelde in een wat meer vrije rol achter spits Ayase Ueda en kwam voetballend iets meer in het spel voor. Dat leidde tot zijn eerste assist. Tegen Ajax haalde Sterling zijn niveau afgelopen zondag echter weer totaal niet, zo zag ook Kraay junior.

De analist zag direct de hand van adviseur Dick Advocaat. “In de voorgaande wedstrijden, waarin Sterling in actie kwam, heb ik ’m alleen maar sprints van zestig meter achter de backs van de tegenstander zien maken, kwam hij op dertig meter van zijn eigen keeper in balbezit en toen had ik echt een klein beetje medelijden met ’m, zeker gezien het feit dat-ie helemaal niet fit was en is. Dan had je beter Dafne Schippers kunnen aantrekken”, herhaalt Kraay junior zijn analyse uit Goedemorgen Eredivisie van afgelopen zondagochtend.

“Nou, ik denk dat Dick tegen Robin van Persie heeft gezegd: “Als je ziet hoe Sterling de 2-1 voorbereidde tegen Excelsior, min of meer vanuit de as met een heerlijke steekbal, daar kan hij in balbezit iets meer toevoegen. En nu we toch wat hoger willen druk zetten. Laat hem dan maar naast Ueda de twee centrale verdedigers van Ajax vastpinnen”, vervolgt de voormalig verdediger.

Kraay junior vreest voor een ongelukkig huwelijk tussen Feyenoord en Sterling: “Dat hebben die twee dertig minuten aardig gedaan, het leek op een duidelijk plan, maar voetballend was het ook in zijn vrije rol best wel een beetje huilen met de pet op. Ik hoop dat ik ernaast zit, maar kan me niet voorstellen dat het tussen Feyenoord en Sterling nog goed komt.”

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

