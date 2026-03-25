is dankbaar voor zijn tijd bij Feyenoord, maar mist de Rotterdamse club niet, zo geeft hij aan in gesprek met Tim van Sintfiet van Mee Met Oranje. De middenvelder van Olympique Marseille stelt dat hij de laatste periode in De Kuip, waarin hij veel kritiek over zich heen kreeg, nodig had om de stap hogerop te kunnen maken.

Timber vertrok afgelopen winter na 3,5 jaar bij Feyenoord en maakte de overstap naar Olympique Marseille. De laatste weken waren rumoerig; hij werd uitgefloten in De Kuip, de supporters keerden zich tegen hem met spandoeken en rondom zijn laatste wedstrijd (3-4 nederlaag tegen Sparta) zou hij zijn gebotst met Robin van Persie. Inmiddels heeft hij de tijd genomen om te reflecteren op zijn vertrek uit Rotterdam-Zuid.

“Ik heb natuurlijk een hele mooie tijd gehad bij Feyenoord, maar ik denk dat iedereen wel kon zien dat het hoofdstuk wel klaar was toen ik weg ben gegaan”, begint de 24-jarige rechtspoot. “Als ik nu terugdenk aan mijn tijd bij Feyenoord, ben ik heel dankbaar voor de tijd die ik daar heb gehad. Maar missen is het niet per se, het was tijd om door te gaan.” Timber geeft aan te zijn gegroeid als mens in De Kuip en heeft veel gehad aan zijn laatste maanden. “Dat had ik nodig om uiteindelijk de stap te maken naar het buitenland.” Daarmee doelt hij op de supporters van Marseille die zich na enkele mindere resultaten erg kritisch hebben uitgelaten. “Daardoor kon ik een nog sterker karakter creëren en een nog sterker persoon worden.”

Als Timber terugdenkt aan zijn tijd bij Feyenoord, komen er toch vooral positieve herinneringen in hem op. “Prijzen die ik heb gewonnen, mensen die ik heb leren kennen, de mooie wedstrijden die ik heb mogen spelen, vooral in De Kuip. Daar krijg ik kippenvel van”, aldus de achtvoudig international, die nogmaals benadrukt Feyenoord niet te missen.

Timber niet weggejaagd door Van Persie

Waar in de media de suggestie werd gewekt dat Timber is weggejaagd door Van Persie, heeft hij dit zelf niet zo ervaren. “Ik denk dat het vooral emotie is en iets dat wordt gecreëerd. Sommige dingen kloppen, sommige dingen kloppen niet”, laat de oud-Feyenoorder weten. “Wat ik vooral heb gedaan, en daarvoor ben ik trots op mezelf, is dat ik dicht bij mezelf ben gebleven. Dat zal ik ook altijd blijven doen en daarom heb ik nergens spijt van.”

Timber heeft er vervolgens geen behoefte aan om in te gaan op de manier waarop Van Persie hem behandelde. “Dat is nu klaar. Natuurlijk is er veel gebeurd op het einde en daar heb ik met Van Persie over gesproken. Dan is dat ook klaar.” De middenvelder spreekt uit dankbaar te zijn dat hij ruim een half jaar met de oud-spits heeft mogen samenwerken. “Uiteindelijk moet hij door en ik ook door, zo gaat dat in de voetbalwereld. Dan is het ook klaar.” Timber denkt dat de problemen niet alleen kwamen doordat hij niet wilde bijtekenen. “Ik denk dat het een samenloop van heel veel dingen is, waardoor er iets kan ontstaan.”

Afscheid in De Kuip

Timber baalt er wel van dat het laatste half jaar voor het publiek de drie seizoenen ervoor heeft ‘overschaduwd’. “Maar als je terugkijkt denk ik dat er genoeg mooie dingen zijn gebeurd. Voor mij wordt het niet overschaduwd.” En wil hij ondanks alles nog wel afscheid nemen in De Kuip? “Dat zou mooi zijn, dat zou ik leuk vinden. Ik heb daar een geweldige tijd gehad.”