René van der Gijp raadt aan om de handdoek in de ring te gooien bij Feyenoord. De transfervrij binnengehaalde aanvaller heeft in vijf wedstrijden nog weinig indruk kunnen maken in de Eredivisie.

Na twee invalbeurten had Sterling een basisplaats in de laatste drie wedstrijden. In het thuisduel met Excelsior (2-1 zege) gaf hij een assist. Zondag stond de Engelsman 55 minuten op het veld tegen Ajax. Als het aan Van der Gijp ligt, was dat zijn laatste duel voor Feyenoord.

Van der Gijp bespreekt die situatie van Sterling met Wim Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Jij zei het al voordat we aan de podcast begonnen”, zegt Van der Gijp tegen Kieft. “Hij moet gewoon vanochtend naar Van Persie gaan en zeggen: ‘Laten we ermee stoppen. Dit wordt niks. 'Dit is niet fijn voor mij, niet voor jullie en ook niet voor de club.' Je helpt er eigenlijk niemand mee.”

Van der Gijp noemt de start van Sterling bij Feyenoord ‘ontzettend pijnlijk’. “Het gaat niet Joey Veerman, hè. Dit is een gozer met 82 interlands. Die heeft geld genoeg om een privévliegtuig te huren. Hij moet lekker naar Ibiza gaan, zijn zwembroek aan doen en een heerlijke paella eten met zijn vrouw. Dan heeft hij het lekker naar zijn zin. Maar dit gaat ‘m niet meer worden. Zonde.”

Kieft vult aan: “Hij heeft op Wembley gespeeld, maar mag na de interlandperiode naar Volendam. Pijnlijk. Dit wil je niet zien, het is een grootheid geweest.” Volgens Van der Gijp valt of staat alles bij fitheid. “Als je niet fit bent, kom je zelfs de back van Noordwijk 3 niet meer voorbij. Als die rechtsback fit is, kom je er niet meer langs. Dat zag je tegen Ajax ook. Daar doe je niets aan.”