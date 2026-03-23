is het niet eens met de beslissing van Danny Makkelie in minuut 73 van De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1). De aanvaller van de Rotterdammers ging op dat moment neer in de zestien van Ajax, maar werd bestraft met een gele kaart wegens een vermeende schwalbe. Op Instagram uit de Algerijn zijn ongenoegen over die straf.

In de 73ste minuut van de wedstrijd kwam Hadj Moussa in balbezit aan de rechterkant van het veld. De rechtsbuiten zocht zijn directe tegenstander Owen Wijndal op en kreeg vervolgens ook te maken met Mika Godts. Laatstgenoemde stak zijn been uit en wist de Feyenoorder van de bal te zetten.

Hadj Moussa ging vervolgens naar de grond en keek smekend naar Makkelie. De scheidsrechter liet in eerste instantie doorspelen, maar floot een kleine twee seconden later op zijn fluitje en toonde Hadj Moussa een gele kaart vanwege een schwalbe. In de herhaling was te zien dat er wel degelijk contact was. “Het is meer een penalty dan een schwalbe”, vond analist Kenneth Perez.

Hadj Moussa reageert op Instagram boos op blunder van Danny Makkelie

Het populaire Feyenoord-account ForzaZuid op Instagram deelt een foto van het veelbesproken moment en vraagt aan de volgers of de Rotterdammers een penalty hadden moeten krijgen. In die reacties, duik Hadj Moussa verrassend op. De vice-captain laat zijn ongenoegen over de actie blijken met een lachemoji en een emoji waarbij iemand een hand voor het gezicht slaat. “Yellow card”, voegt de aanvaller er aan toe.