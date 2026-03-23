Live voetbal

Boze Anis Hadj Moussa pakt Danny Makkelie aan op Instagram

23 maart 2026, 14:35
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Anis Hadj Moussa is het niet eens met de beslissing van Danny Makkelie in minuut 73 van De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1). De aanvaller van de Rotterdammers ging op dat moment neer in de zestien van Ajax, maar werd bestraft met een gele kaart wegens een vermeende schwalbe. Op Instagram uit de Algerijn zijn ongenoegen over die straf.

In de 73ste minuut van de wedstrijd kwam Hadj Moussa in balbezit aan de rechterkant van het veld. De rechtsbuiten zocht zijn directe tegenstander Owen Wijndal op en kreeg vervolgens ook te maken met Mika Godts. Laatstgenoemde stak zijn been uit en wist de Feyenoorder van de bal te zetten.

Artikel gaat verder onder video

Hadj Moussa ging vervolgens naar de grond en keek smekend naar Makkelie. De scheidsrechter liet in eerste instantie doorspelen, maar floot een kleine twee seconden later op zijn fluitje en toonde Hadj Moussa een gele kaart vanwege een schwalbe. In de herhaling was te zien dat er wel degelijk contact was. “Het is meer een penalty dan een schwalbe”, vond analist Kenneth Perez.

Hadj Moussa reageert op Instagram boos op blunder van Danny Makkelie

Het populaire Feyenoord-account ForzaZuid op Instagram deelt een foto van het veelbesproken moment en vraagt aan de volgers of de Rotterdammers een penalty hadden moeten krijgen. In die reacties, duik Hadj Moussa verrassend op. De vice-captain laat zijn ongenoegen over de actie blijken met een lachemoji en een emoji waarbij iemand een hand voor het gezicht slaat. “Yellow card”, voegt de aanvaller er aan toe.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
25
8
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws