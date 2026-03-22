Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

Feyenoord en Ajax nemen het zondagmiddag in De Kuip tegen elkaar op in de strijd om plek twee. Beide ploegen verkeren niet in goede vorm. De Rotterdammers wisten zondag na twee duels zonder zege zondag met moeite weer eens te winnen van Excelsior (2-1). Ook Ajax boekte onder nieuwe trainer Óscar García na drie wedstrijden zonder winst eindelijk weer eens een zege, toen Sparta met 4-0 werd verslagen. Zondag staan de aartsrivalen om 14.30 uur tegenover elkaar in De Klassieker. Weet Feyenoord het gat naar Ajax te vergroten tot acht punten, of naderen de Amsterdammers de tweede plaats tot twee punten? Het duel is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste 90+7' - Einde wedstrijd De Klassieker eindigt in een vrij bloedeloze remise. Plek twee blijft voor Feyenoord in eigen hand en PSV kan vandaag nog geen kampioen worden. Het niveau was niet om over naar huis te schrijven vandaag. 90+4' - Hadj-Moussa wil wisselen (1-1) De aanvaller lijkt last te hebben van zijn lies. Hij wil naar de kant, maar Van Persie is door zijn wisselmomenten heen. 90+2' - Paes redt (1-1) Ajax wacht te lang waardoor Sauer mee kan geven aan Tengstedt. De Deense spits krult fraai van links naar de verre hoek, maar de keeper van Ajax kan redden. 90'- Extra tijd tweede helft (1-1) De tweede helft gaat nog minimaal zeven minuten langer door. 🔁 88' - Dubbele wissel Feyenoord (1-1) Targhalline en Ueda verlaten het veld voor Kraaijeveld en Tengstedt. 88' - Feyenoord wil meer (1-1) De goal heeft het vertrouwen bij de thuisploeg teruggebracht. Ze jagen nu op de winnende goal. 🔁 85' - Wissel bij Feyenoord (1-1) Tobias van den Elshout komt in de ploeg voor Lotomba. ⚽ 84' - Feyenoord op gelijke hoogte (1-1) BREAKING Jakob Moder schiet de bal vanaf elf meter hard binnen. Paes kiest de vekeerde hoek. 🟨 82' - Geel voor Ajax (0-1) Bij het nemen van de penalty ontstaat er een opstootje. Ajax haalt alles uit de kast om er voor te zorgen dat de penalty niet normaal genomen kan worden. Rosa ontvangt hier een gele kaart voor. 82' - Penalty voor Feyenoord (0-1) Dieperink roept Makkelie naar het scherm, het is een strafschop. 80' - Grote kans voor Feyenoord (0-1) Ajax staat te slapen op het moment dat de vrije trap wordt genomen waardoor Sauer helemaal vrij komt. Hij geeft hem laag voor, en Ahmedhodžić schiet over. Lotomba wordt door Weghorst hard geraakt op zijn knie, Feyenoord wil een penalty. 🟨 78' - Geel voor Ajax (0-1) Bounida zet het blok op Sauer die er langs wil en ontvangt hiervoor een gele kaart. Hij mist hierdoor de wedstrijdt tegen Twente. 77' - Schot van Hadj-Moussa (0-1) De aanvaller gaat buitenom bij Wijndal en probeert het zelf. De bal beland in de zijkant van het doel. 🟨 73' - Geel voor Feyenoord (0-1) Hadj-Moussa wordt geraakt door Godts in de zestien en wil een penalty. Makkelie geeft deze niet, maar geeft hem wel een gele kaart. Het is onduidelijk of de kaart is gegeven voor een schwalbe of voor protestere. In Eindhoven wordt gejuicht voor Steur