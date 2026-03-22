Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

22 maart 2026, 15:45   Bijgewerkt: 16:36
Feyenoord - Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Feyenoord en Ajax nemen het zondagmiddag in De Kuip tegen elkaar op in de strijd om plek twee. Beide ploegen verkeren niet in goede vorm. De Rotterdammers wisten zondag na twee duels zonder zege zondag met moeite weer eens te winnen van Excelsior (2-1). Ook Ajax boekte onder nieuwe trainer Óscar García na drie wedstrijden zonder winst eindelijk weer eens een zege, toen Sparta met 4-0 werd verslagen. Zondag staan de aartsrivalen om 14.30 uur tegenover elkaar in De Klassieker. Weet Feyenoord het gat naar Ajax te vergroten tot acht punten, of naderen de Amsterdammers de tweede plaats tot twee punten? Het duel is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - Ajax

15m geleden

16:30

90+7' - Einde wedstrijd

De Klassieker eindigt in een vrij bloedeloze remise. Plek twee blijft voor Feyenoord in eigen hand en PSV kan vandaag nog geen kampioen worden. Het niveau was niet om over naar huis te schrijven vandaag.

18m geleden

16:27

90+4' - Hadj-Moussa wil wisselen (1-1)

De aanvaller lijkt last te hebben van zijn lies. Hij wil naar de kant, maar Van Persie is door zijn wisselmomenten heen.

20m geleden

16:25

90+2' - Paes redt (1-1)

Ajax wacht te lang waardoor Sauer mee kan geven aan Tengstedt. De Deense spits krult fraai van links naar de verre hoek, maar de keeper van Ajax kan redden.

22m geleden

16:22

90'- Extra tijd tweede helft (1-1)

De tweede helft gaat nog minimaal zeven minuten langer door.

24m geleden

16:21

🔁 88' - Dubbele wissel Feyenoord (1-1)

Targhalline en Ueda verlaten het veld voor Kraaijeveld en Tengstedt.

25m geleden

16:20

88' - Feyenoord wil meer (1-1)

De goal heeft het vertrouwen bij de thuisploeg teruggebracht. Ze jagen nu op de winnende goal. 

27m geleden

16:18

🔁 85' - Wissel bij Feyenoord (1-1)

Tobias van den Elshout komt in de ploeg voor Lotomba.

28m geleden

16:17

⚽ 84' - Feyenoord op gelijke hoogte (1-1)

Jakob Moder schiet de bal vanaf elf meter hard binnen. Paes kiest de vekeerde hoek.

29m geleden

16:16

🟨 82' - Geel voor Ajax (0-1)

Bij het nemen van de penalty ontstaat er een opstootje. Ajax haalt alles uit de kast om er voor te zorgen dat de penalty niet normaal genomen kan worden. Rosa ontvangt hier een gele kaart voor.

31m geleden

16:14

82' - Penalty voor Feyenoord (0-1)

Dieperink roept Makkelie naar het scherm, het is een strafschop.

31m geleden

16:13

80' - Grote kans voor Feyenoord (0-1)

Ajax staat te slapen op het moment dat de vrije trap wordt genomen waardoor Sauer helemaal vrij komt. Hij geeft hem laag voor, en Ahmedhodžić schiet over. Lotomba wordt door Weghorst hard geraakt op zijn knie, Feyenoord wil een penalty. 

34m geleden

16:11

🟨 78' - Geel voor Ajax (0-1)

Bounida zet het blok op Sauer die er langs wil en ontvangt hiervoor een gele kaart. Hij mist hierdoor de wedstrijdt tegen Twente.

36m geleden

16:09

77' - Schot van Hadj-Moussa (0-1)

De aanvaller gaat buitenom bij Wijndal en probeert het zelf. De bal beland in de zijkant van het doel.

39m geleden

16:06

🟨 73' - Geel voor Feyenoord (0-1)

Hadj-Moussa wordt geraakt door Godts in de zestien en wil een penalty. Makkelie geeft deze niet, maar geeft hem wel een gele kaart. Het is onduidelijk of de kaart is gegeven voor een schwalbe of voor protestere.

40m geleden

16:05

In Eindhoven wordt gejuicht voor Steur

CG
De eerste 25 minuten was Feyenoord Iets beter, maar Ajax efficiënter. Voor Feyenoord werd het wel iets moeilijker in de laatste 20 minuten spelen!!

@Martine. Nee maar jij wel denk ik.

@CG zit jij naar een andere wedstrijd te kijken

Laten we hopen op een mooie wedstrijd met strijd en inzet. En als het kan met goed voetbal van beide zijden. Pot met voetbal die laat zien waarom dit de klassieker is. En dan natuurlijk Feyenoord als winnaar ;)

Leuke por hopelijk! Veel plezier Mike

hoop dat Weghorst snel gewisseld wordt, wat een drama die man, letterlijk en figuurlijk

hoppa, net na de 1-0, krijgt Dolberg de kans. Echter vind ik hem nog maar een schim van wat hij ooit was, vond het zo een goede spits in zijn eerste Ajax periode

Nog een paar minuten en dan gaat de wedstrijd van start! Laten we hopen op een mooie en spectaculaire wedstrijd. Veel kijkplezier allemaal!

Met een gelijke stand de rust in, wat vonden jullie van de wedstrijd tot nu toe?

Niet echt om aan te gluren..

@Klantenservice, het plaatselijke bier team is van hoger niveau

Wat een laf voetbal speelt Ajax

Nou, de klassieker.... de lamme tegen de blinde.... ik zie zoveel fouten en slechte dingen, dat ik me afvraag of dit wel 22 profvoetballers zijn...

Persie zal wel gezegt hebben , de beuk erin mannen 😂

@Just Me verdiende penalty

Ik denk wel, een terechte eindstand!!

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47
6
AZ
27
5
42

