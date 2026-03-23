Van Wonderen neemt het op voor Van Persie, maar vertelt niet alles

Kees van Wonderen heeft meer uitleg gegeven over de mislukte onderhandelingen met Feyenoord om technisch directeur te worden. Volgens Van Wonderen waren niet alle betrokken partijen overtuigd van de samenwerking. Toch laat hij niet het achterste van zijn tong zien.

Dennis te Kloese combineert bij Feyenoord al jaren de functies van algemeen én technisch directeur. Het leek er vorige maand sterk op dat hij de technische portefeuille zou gaan overdragen aan Van Wonderen, maar de deal ketste af. Er gingen al snel verhalen dat Van Wonderen graag dicht op het eerste elftal zat, wat trainer Robin van Persie niet zag zitten.

Van Wonderen, die eerder al liet weten de deur niet volledig te sluiten, blikt aan tafel bij Rondo terug op de gesprekken. “Ik was inderdaad in gesprek met Feyenoord over een technisch directeurschap. Je kiest er bewust voor om daar niet op te reageren. Op een gegeven moment komt zoiets natuurlijk toch naar buiten. In eerste instantie ging het verhaal dat ik assistent-trainer zou worden, maar het ging altijd om het technisch directeurschap.”

“Dat waren goede gesprekken. We hebben het open gehad over de rol en over hoe ik die zou invullen”, vertelt de oud-voetballer van Feyenoord. “Alleen zei ik uiteindelijk: voordat we beginnen, moeten we eerst met z’n drieën om tafel. Dus Dennis te Kloese, Robin en ik. Want als we beginnen, moet het één geheel zijn. We moeten samen werken.”

Moment van instappen bij Feyenoord

“Dan heb je het ook over het moment van instappen. Je stapt in met nog tien wedstrijden te gaan. Waar het uiteindelijk om ging, is dat als het gevoel niet bij iedereen helemaal goed is — en ze staan tweede — je op dat moment niet moet instappen. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd: laten we het nu niet geforceerd doordrukken”, licht Van Wonderen toe.

Het gesprek tussen Te Kloese, Van Persie en Van Wonderen heeft in ieder geval wel plaatsgevonden. Presentator Wytse van der Goot vraagt dan ook bij wie van de drie het gevoel niet goed was. “Als je zo’n gesprek hebt, dan is dat in vertrouwen. Dat blijft daar. Maar het is wel zo dat, als je daar zit, het bij iedereen een goed gevoel moet geven. Als er ergens twijfel is — en het is al onrustig genoeg van buiten — moet je het intern niet nog onrustiger maken.

“En het is ook niet zo — dat lees ik ook wel — dat Robin heeft gezegd dat ik nergens bij mocht zijn. Dat is niet zo. Daar moet ik hem in bijvallen. Maar je moet het goede gevoel hebben. En als dat er niet is, dan moet je het niet doen. Tenminste, ik ga dat niet doen, want ik weet hoe ik zelf ben. Dan gaat het niet werken.”

Het moment van instappen was een punt van discussie. “Aan de ene kant was het ook een goed moment, omdat je een aantal maanden de tijd hebt om je te verdiepen in het materiaal, in de werkwijze, in het DNA en in de cultuur van de club. Daar kun je je mening over vormen of input op geven.”

Ooijer: 'Jullie speelden samen'

André Ooijer merkt op dat Van Persie en Van Wonderen nog samen hebben gevoetbald bij Feyenoord. “Ja, maar je hebt allebei je eigen weg gevormd”, antwoordt Van Wonderen. “Robin heeft zich ontwikkeld als trainer en heeft daar een bepaald idee over. Maar veel belangrijker is: als ik in die rol als technisch directeur kom, wat is dan de filosofie en cultuur van de club? Dat wil je bewaken. Niet zozeer de korte termijn van een trainer, maar meer: wat wordt de lijn van de club?”

“De gesprekken waren prima. Ook met Robin en met Dennis te Kloese. Alleen moet je ook eerlijk zijn naar jezelf. Als je dat gevoel niet hebt, moet je het niet doen”, vervolgt Van Wonderen, die nogmaals wordt gevraagd in hoeverre het (niet) boterde met Van Persie. ““Kijk, een mooi voorbeeld is dat Advocaat er nu bij is gekomen. Ik hoor Feyenoord en Robin zeggen: het voelt goed, hij mag overal bij zijn, we delen en praten samen. Dan moet je dat doen, als dat zo is. Maar als dat met iemand anders — of met mij — niet zo is, dan moet je dat op dat moment, met nog tien wedstrijden te gaan, niet doen. Tenminste, ik zou dat niet doen.”