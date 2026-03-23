Martijn Krabbendam is cynisch over de uitspraken die Robin van Persie zondag na de Klassieker tegen Ajax (1-1) deed over de invloed van Dick Advocaat op het spel van Feyenoord. Volgens de journalist en Feyenoord-watcher van Voetbal International was de invloed van Advocaat op het spel van de Rotterdammers onmiskenbaar.

Vorige week werd bekend dat Advocaat Van Persie de rest van het seizoen zal adviseren bij Feyenoord. Na het duel met Ajax van zondag kreeg de hoofdtrainer de vraag gesteld in hoeverre de invloed van de ervaren coach zichtbaar was.

"Je moet het zo zien: in aanloop naar de wedstrijd maken wij samen met de staf en de spelers een game plan, daarin nemen we de spelers mee. Dick is tijdens dat proces een soort klankbord geweest, van mij, maar ook richting de staf. Dat doet hij op een heel prettige manier, maar de eindbeslissing neem ik wel”, zei Van Persie op de persconferentie.

Krabbendam is maandag te gast in het ESPN-programma Voetbalpraat en reageert daar op de vraag van presentator Milan van Dongen in hoeverre de hand van Advocaat zichtbaar was bij Feyenoord tegen Ajax: “Het grappige is dat je natuurlijk wel gaat kijken wat nou de hand van Dick is. Ik vond wel dat ze best gegroepeerd en contact stonden. Er was een andere manier van drukzetten”, zegt de journalist.

“Dan denk je al snel: dat is de hand van Advocaat. Maar de staf van Feyenoord haastte zich om te vertellen dat het eigenlijk allemaal hun idee is geweest om het zo te doen”, vervolgt Krabbendam. “Dus het is wel opvallend. Je zet 123 keer op een bepaalde manier druk… Advocaat komt en het gaat anders. Maar het is toch het idee van de staf!”, klinkt het cynisch

“Het kan hoor, want ze hebben het ook weleens eerder op die manier gedaan. Maar je kunt je natuurlijk niet aan de indruk onttrekken dat Dick zo met ze heeft gepraat, dat ze dachten: dan gaan we het maar op die manier doen”, aldus Krabbendam.

De eveneens aanwezige Maarten Wijffels merkt op dat Feyenoord in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen Heerenveen (2-2) voor een vergelijkbare strijdwijze koos. “Was dat heel anders? Toen probeerden ze het ook zo”, zegt de journalist van het Algemeen Dagblad.

“Ja, ze hebben weleens eerder zo gespeeld. Maar daarna nooit meer!”, reageert Krabbendam tot slot.