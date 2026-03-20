heeft in naar de confrontatie tussen Feyenoord en Ajax bij FC Rijnmond zijn ongezouten mening gegeven over de huidige gang van zaken in Rotterdam. De voormalig spits van de de Rotterdammers kijkt met een speciaal gevoel naar De Klassieker, maar zet tegelijkertijd ook grote vraagtekens bij de recente uitspraken van trainer Robin van Persie richting de supporters.

Voor Kramer, die momenteel onder contract staat bij RKC Waalwijk, blijft het duel tussen de twee aartsrivalen rood gemarkeerd op op de kalender. Hoewel Feyenoord momenteel de tweede plaats bezet en Ajax op de vierde plek volgt, speelt de ranglijst volgens de aanvaller geen rol zodra er gespeeld wordt in De Kuip. "Als Rotterdammer is Feyenoord-Ajax de wedstrijd van het jaar. Het is een wedstrijd op zich, zeker bij de aanhang. Zondag zullen de supporters vanaf minuut één achter de ploeg gaan staan. Als het stadion erachter staat, dan geeft dat zo'n boost", zo stelt de spits die zelf meer dan vijftig duels speelde voor de Rotterdammers.

Mogelijk kantelpunt

De druk op de ploeg en Van Persie is de afgelopen tijd toegenomen, zeker na de moeizame overwinning op Excelsior afgelopen zondag. Toch denkt Kramer dat één goed resultaat tegen de Amsterdammers de hele beeldvorming rondom de club kan doen kantelen. "Het is een wedstrijd op zich", zo gooit de aanvaller het cliché op. Volgens hem kan een goed resultaat de rust terug laten keren in Rotterdam-Zuid. "Als je goed presteert in deze wedstrijd, dan is iedereen alles vergeten."

Verbolgen over uitspraak Van Persie

Ondanks zijn warme gevoelens voor de club, is Kramer kritisch op de manier waarop Robin van Persie de supporters heeft toegesproken. De trainer gaf onlangs aan te hopen op meer positiviteit en steun vanuit de tribunes, maar Kramer vindt die woorden totaal misplaatst. "Ik begrijp hier oprecht geen klote van", zo begint de spits zijn tirade.

Kramer vraagt zich hardop af wat de trainer precies probeert te bereiken met zijn uitspraken over de sfeer in het stadion. "Een paar dagen geleden was het nog dat we de steun van het publiek nodig hebben en nu proeft hij positiviteit... heh? Wat de f*** gebeurt er nou allemaal, even serieus?." Volgens de aanvaller is het vragen om steun voor een wedstrijd tegen Ajax volstrekt overbodig. "Bij deze wedstrijd hoef je dat niet te zeggen. Juist deze wedstrijd zijn de supporters er. Feyenoord-Ajax is dé wedstrijd van het seizoen. Dan hoef je dit allemaal gewoon niet te zeggen."

Confrontatie is kansloos

De spits, die de dynamiek in De Kuip als geen ander kent, waarschuwt Van Persie dan ook voor de gevolgen van zijn manier van communiceren. In een periode waar een deel van de aanhang zich al kritisch opstelt, is het volgens Kramer onverstandig om de discussie met de fans aan te zwengelen. "Ik vind dat echt verschrikkelijk om te horen. Het helpt ook helemaal niet. Als je bij een club als Feyenoord de 'confrontatie' met de supporters gaat zoeken... dat ga je gewoon niet winnen. Het is gewoon kansloos."