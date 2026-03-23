Feyenoord raakt de rechterhand van Dennis te Kloese kwijt aan stadsgenoot Excelsior. Mark Ruijl gaat de overstap maken van De Kuip naar Excelsior, zo melden bronnen aan 1908.nl. De huidige technisch manager van de Rotterdammers moet in Kralingen de opvolger worden van Niels van Duinen, die na dit seizoen vertrekt naar AZ.

Ruijl is de afgelopen jaren een vaste waarde geworden binnen het technisch beleid van Feyenoord. De Hagenaar begon in 2021 als hoofdscout bij de club, maar maakte gedurende de jaren promotie naar hogere functies binnen de organisatie. Sinds oktober 2024 is hij werkzaam als technisch manager, waarbij hij onder het bewind van Dennis te Kloese nauw betrokken is bij onder andere het transferbeleid van de Stadionclub. Daarnaast fungeert hij als de cruciale schakel in de samenwerking tussen Feyenoord en satellietclub FC Dordrecht.

De noodzaak voor Excelsior om een nieuwe technische man aan te stellen ontstond door het aanstaande vertrek van Niels van Duinen. De huidige technisch directeur van de Kralingers ruilt zijn functie per 1 juni in voor een avontuur bij AZ. In de zoektocht naar een vervanger is de club nu uitgekomen bij Ruijl. "Ruijl moet het aanstaande vertrek van technisch directeur Niels van Duinen bij Excelsior gaan opvangen", zo klinkt het.

Hoewel de overgang op dit moment nog niet door de clubs is bevestigd, lijkt een officiële aankondiging niet lang meer op zich te laten wachten. De overstap van Zuid naar Kralingen zal vermoedelijk spoedig officieel gemaakt worden. Voor Ruijl betekent het een kans om als eindverantwoordelijke aan de slag te gaan bij de club uit Kralingen, nadat hij bij Feyenoord al verschillende rollen in de scouting en het management bekleedde.