Live voetbal

Niels van Duinen volgt Max Huiberts op als AZ-technisch directeur

Max Huiberts en Niels van Duinen met het stadion van AZ op de achtergrond
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
10 maart 2026, 14:27

AZ heeft de opvolger van de vertrekkende Max Huiberts gevonden. Niels van Duinen gaat volgens het Algemeen Dagblad na dit seizoen aan de slag in Alkmaar, waar hij technisch directeur wordt. Excelsior, de huidige werkgever van Van Duinen, bevestigt de overgang aan het AD.

Vorig jaar werd bekend dat Huiberts na dit seizoen stopt als td van de Alkmaarders. Huiberts was ruim tien jaar en elf seizoenen in dienst bij AZ, maar kondigde aan afscheid te nemen op 1 juli 2026. Volgens de bestuurder is het ‘tijd om van andere dingen te gaan genieten’. Naar verluidt zou Huiberts Van Duinen zelf hebben aangedragen als mogelijke opvolger.

Artikel gaat verder onder video

Het akkoord met Excelsior liet in eerste instantie nog even op zich wachten. De Kralingers zetten hun hakken in het zand, om mogelijk een hogere afkoopsom te realiseren. Er is nu toch een akkoord bereikt, wat betekent dat de broer van Mike van Duinen per 1 juni het stokje overneemt van Huiberts.

Eén van de eerste dossiers waar Van Duinen mee te maken zal krijgen, is de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Op dit moment neemt Leeroy Echteld de honneurs waar, nadat Maarten Martens in januari werd ontslagen wegens wisselvallige resultaten. Onder Echteld rekende AZ – niet geheel verrassend – af met FC Noah in de Conference League, terwijl de bekerfinale werd behaald na een zege op Telstar.

➡️ Meer over AZ

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 18
Dick Schreuder van NEC met Ajax-logo

Dick Schreuder over ontslag Fred Grim bij Ajax: 'Ik voel daar niets bij'

  • zo 8 maart, 20:34
  • 8 mrt. 20:34
  • 6
Davy Klaassen, Josip Sutalo en Wout Weghorst tijdens Ajax - FC Groningen

Sutalo zakt door het ijs in Groningen: 'Alles en iedereen kwijt, geen idee waar hij staat'

  • zo 8 maart, 08:55
  • 8 mrt. 08:55
  • 8
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44
6
AZ
26
1
39
7
Sparta
26
-10
38
8
Heerenveen
26
0
37

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws