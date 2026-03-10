AZ heeft de opvolger van de vertrekkende Max Huiberts gevonden. Niels van Duinen gaat volgens het Algemeen Dagblad na dit seizoen aan de slag in Alkmaar, waar hij technisch directeur wordt. Excelsior, de huidige werkgever van Van Duinen, bevestigt de overgang aan het AD.

Vorig jaar werd bekend dat Huiberts na dit seizoen stopt als td van de Alkmaarders. Huiberts was ruim tien jaar en elf seizoenen in dienst bij AZ, maar kondigde aan afscheid te nemen op 1 juli 2026. Volgens de bestuurder is het ‘tijd om van andere dingen te gaan genieten’. Naar verluidt zou Huiberts Van Duinen zelf hebben aangedragen als mogelijke opvolger.

Het akkoord met Excelsior liet in eerste instantie nog even op zich wachten. De Kralingers zetten hun hakken in het zand, om mogelijk een hogere afkoopsom te realiseren. Er is nu toch een akkoord bereikt, wat betekent dat de broer van Mike van Duinen per 1 juni het stokje overneemt van Huiberts.

Eén van de eerste dossiers waar Van Duinen mee te maken zal krijgen, is de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Op dit moment neemt Leeroy Echteld de honneurs waar, nadat Maarten Martens in januari werd ontslagen wegens wisselvallige resultaten. Onder Echteld rekende AZ – niet geheel verrassend – af met FC Noah in de Conference League, terwijl de bekerfinale werd behaald na een zege op Telstar.