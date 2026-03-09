Massale chaos in Brazilië: 23 rode kaarten na vechtpartij

De Campeonato Mineiro-finale tussen Cruzeiro en Atlético Mineiro in Belo Horizonte eindigde in chaos. Hoewel Cruzeiro de titel pakte met een 1-0 overwinning dankzij Kaio Jorge, werd de wedstrijd ontsierd door een massale vechtpartij in de slotseconden.

Kaio Jorge scoorde het winnende doelpunt voor Cruzeiro, dat wordt geleid door voormalig Braziliaans bondscoach Adenor Leonardo Bacchi (Tite). Het was de eerste keer sinds 2019 dat de club uit Minas Gerais de staatstitel veroverde. Ondanks het sportieve succes kwam de wedstrijd vooral in het nieuws vanwege het gewelddadige incident aan het einde.

Massale vechtpartij

Het conflict begon toen Atlético-keeper Éverson Felipe Marques Pires de Cruzeiro-middenvelder Christian Roberto Alves Cardoso neerduwde en zijn knie op diens borst plantte nadat de twee met elkaar in botsing kwamen tijdens een duel om de bal. Christian’s teamgenoten reageerden onmiddellijk en duwden Everson tegen de paal van de goal, waarna steeds meer spelers betrokken raakten in de confrontatie. Ook Hulk sloeg tegenstander Lucas Romero met zijn vuist op het achterhoofd, wat de situatie verder escaleerde.

Scheidsrechter Matheus Delgado Candancan deelde tijdens de wedstrijd geen rode kaarten uit, maar Braziliaanse media meldden later dat de 23 spelers door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier zijn gezet. Onder de geschorsten waren Kaio Jorge en 11 andere Cruzeiro-spelers, evenals Atlético’s Hulk en Renan Lodi.

Reacties na het incident

"Het is betreurenswaardig," zei Hulk achteraf. In gesprek met de nieuwssite Globo noemde de Braziliaan de scheidsrechter "karakterloos", maar betuigde hij ook spijt: "Ik kan me zulke gewelddadigheden tijdens een wedstrijd niet herinneren. Ik zal me hiervoor blijven excuseren. We probeerden de gemoederen nog te bedaren, maar als je bloed kookt en een teamgenoot wordt aangevallen, reageer je automatisch."

Naast het incident blijft de start van het seizoen voor beide clubs zorgelijk. Atlético Mineiro en Cruzeiro zijn na vier wedstrijden in de Serie A nog steeds zonder overwinning en staan respectievelijk op de zeventiende en negentiende plaats in de Braziliaanse competitie.