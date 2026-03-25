Het Rotterdamse college heeft een ambitieus plan gepresenteerd voor de herontwikkeling van de Stadiondriehoek in Rotterdam-Zuid, zo schrijft Rijnmond. Waar de focus voorheen vooral op de wedstrijddagen lag, moet het gebied rondom De Kuip veranderen in een levendige wijk met duizenden woningen en volop recreatiemogelijkheden. Belangrijker nog voor de supporters, Feyenoord heeft een duidelijke vinger in de pap gehad om de toekomst van het eigen stadion veilig te stellen.

In het gepresenteerde document is vastgelegd dat er in het gebied ruimte komt voor circa 2.500 tot 3.000 nieuwe woningen, aangevuld met horeca, winkels en voorzieningen zoals een bioscoop en een escaperoom. Het doel is om van de omgeving ook op niet-wedstrijddagen een aantrekkelijke plek te maken. Feyenoord en het stadionbestuur zaten vanaf het begin aan tafel om hun belangen te behartigen, waarbij de mogelijkheid tot een grote renovatie van De Kuip als een harde eis op tafel lag. De club wil hiermee voorkomen dat toekomstige groei wordt geblokkeerd door de nieuwe woningbouw.

Het college geeft in het plan gehoor aan de wens van de club om op de lange termijn te kunnen blijven groeien in het huidige stadion. "In dit gebied wordt voldoende ruimte gereserveerd voor een eventuele toekomstige ontwikkeling van het stadion, bestaande uit een reservering van 20m uitbreidingsruimte en een extra 10m als obstakelvrije zone voor het waarborgen van de toegankelijkheid, logistiek en veiligheid", zo valt te lezen in het ambitiedocument.

Lilian de Leeuw, directeur van Stadion Feyenoord, toont zich tevreden met de gemaakte afspraken over de zone rondom de voetbaltempel. "‘We are here to stay’ was daarbij ons vertrekpunt. En we willen ruimte om te groeien. Ik denk dat dit gelukt is", aldus De Leeuw. Een ander cruciaal punt in de plannen is de bereikbaarheid van het stadion. Er wordt sterk ingezet op een nieuw treinstation en een parkeergarage die uit meerdere lagen bestaat, zodat supporters ook in de toekomst met de auto naar Rotterdam-Zuid kunnen komen. Financieel directeur Pieter Smorenburg benadrukt dat het oplossen van de parkeerproblemen een essentiële voorwaarde was voor de club. "Het allerbelangrijkste is dat we, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving, hier kunnen blijven voetballen en dat onze supporters makkelijk naar het stadion kunnen komen en kunnen parkeren", stelt Smorenburg. Hij voegt daaraan toe dat er bij het verdwijnen van huidige parkeerplekken creatieve oplossingen nodig zijn: "Met de nodige creativiteit gaat dat zeker lukken."

De herontwikkeling biedt Feyenoord ook buiten de negentig minuten op het veld nieuwe kansen. Het Stadionplein moet een plek worden voor sport en ontspanning, wat de club commercieel gezien geen windeieren zal leggen. Volgens Smorenburg is de impact van de club op de stad immers vele malen groter dan alleen de wedstrijddag. "Het is in ieders belang dat het voetbal goed gefaciliteerd wordt. Feyenoord is natuurlijk ook heel belangrijk voor de stad. Het gaat niet alleen om die 45.000 mensen die hier elke twee weken op de tribune zitten", klinkt het uit de mond van de financieel directeur.

Directeur De Leeuw ziet de transformatie van het gebied als een belangrijke stap voor de exploitatie van het stadion. De Kuip moet meer worden dan een plek die slechts eens in de veertien dagen tot leven komt. "De omgeving van De Kuip wordt ook op de dagen dat Feyenoord niet speelt een gezellige plek om te verblijven. Het Stadionplein wordt een levendig speelveld voor sport, ontspanning en vermaak. Voor ons is dat ook commercieel interessant", besluit De Leeuw.