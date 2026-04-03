Feyenoord is boos door blessure Sauer en eist financiële compensatie

3 april 2026, 17:36   Bijgewerkt: 17:42
Leo Sauer en Dennis te Kloese van Feyenoord
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Feyenoord wil een financiële compensatie van de Slowaakse voetbalbond wegens de blessure van Leo Sauer, dat meldt het Algemeen Dagblad. De nationale ploeg negeerde het verzoek van de Rotterdammers om de aanvaller niet vanaf de aftrap te laten spelen, waarna Sauer een hamstringblessure opliep en de rest van het seizoen moet missen.

Sauer was nét terug van een blessure, waarna Slowakije de jonge aanvaller alweer opriep voor de belangrijke play-offwedstrijden met Kosovo in de strijd om een plekje op het WK (3-4-nederlaag). Feyenoord zou ‘schriftelijk en verbaal’ duidelijk hebben gemaakt dat Sauer niet in staat was om vanaf de aftrap te starten. Volgens de Rotterdammers was de twintigjarige linksbuiten alleen beschikbaar voor korte invalbeurten.

Slowakije-bondscoach Francesco Calzone negeerde dat verzoek volledig en stelde Sauer ‘gewoon’ op, vanaf de aftrap. Kort voor rust sloeg het noodlot toe en verliet de aanvaller het veld. Daar is Feyenoord niet blij mee. De Rotterdammers claimen een financiële compensatie.

“Te Kloese deed in het begin van de week ook pogingen om de situatie op de agenda te zetten van European Football Clubs (EFC), voorheen bekend als de ECA”, meldt het Algemeen Dagblad.

Nu Sauer niet meer kan spelen, wil Feyenoord dat de Slowaakse bond zijn salaris compenseert. “En dat hij niet inzetbaar is, is een tegenvaller. Niet dat Sauer nou bezig was aan een indrukwekkend seizoen, maar de ploeterende Raheem Sterling kon wel wat concurrentie gebruiken”, zo klinkt het.

Quarlon
Geen idee wat de kans van slagen is maar dat clubs dit niet langer pikken is erg goed. Ook voor de speler uiteraard niet

Meer dan terecht.

Geen idee wat de kans van slagen is maar dat clubs dit niet langer pikken is erg goed. Ook voor de speler uiteraard niet

Meer dan terecht.

Leo Sauer

Leo Sauer
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (16 dec. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
20
3
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
13
2
2021/2022
Žilina II
5
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

