Feyenoord wil een financiële compensatie van de Slowaakse voetbalbond wegens de blessure van , dat meldt het Algemeen Dagblad. De nationale ploeg negeerde het verzoek van de Rotterdammers om de aanvaller niet vanaf de aftrap te laten spelen, waarna Sauer een hamstringblessure opliep en de rest van het seizoen moet missen.

Sauer was nét terug van een blessure, waarna Slowakije de jonge aanvaller alweer opriep voor de belangrijke play-offwedstrijden met Kosovo in de strijd om een plekje op het WK (3-4-nederlaag). Feyenoord zou ‘schriftelijk en verbaal’ duidelijk hebben gemaakt dat Sauer niet in staat was om vanaf de aftrap te starten. Volgens de Rotterdammers was de twintigjarige linksbuiten alleen beschikbaar voor korte invalbeurten.

Slowakije-bondscoach Francesco Calzone negeerde dat verzoek volledig en stelde Sauer ‘gewoon’ op, vanaf de aftrap. Kort voor rust sloeg het noodlot toe en verliet de aanvaller het veld. Daar is Feyenoord niet blij mee. De Rotterdammers claimen een financiële compensatie.

“Te Kloese deed in het begin van de week ook pogingen om de situatie op de agenda te zetten van European Football Clubs (EFC), voorheen bekend als de ECA”, meldt het Algemeen Dagblad.

Nu Sauer niet meer kan spelen, wil Feyenoord dat de Slowaakse bond zijn salaris compenseert. “En dat hij niet inzetbaar is, is een tegenvaller. Niet dat Sauer nou bezig was aan een indrukwekkend seizoen, maar de ploeterende Raheem Sterling kon wel wat concurrentie gebruiken”, zo klinkt het.