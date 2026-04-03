Feyenoord wil een financiële compensatie van de Slowaakse voetbalbond wegens de blessure van Leo Sauer, dat meldt het Algemeen Dagblad. De nationale ploeg negeerde het verzoek van de Rotterdammers om de aanvaller niet vanaf de aftrap te laten spelen, waarna Sauer een hamstringblessure opliep en de rest van het seizoen moet missen.
Sauer was nét terug van een blessure, waarna Slowakije de jonge aanvaller alweer opriep voor de belangrijke play-offwedstrijden met Kosovo in de strijd om een plekje op het WK (3-4-nederlaag). Feyenoord zou ‘schriftelijk en verbaal’ duidelijk hebben gemaakt dat Sauer niet in staat was om vanaf de aftrap te starten. Volgens de Rotterdammers was de twintigjarige linksbuiten alleen beschikbaar voor korte invalbeurten.
Slowakije-bondscoach Francesco Calzone negeerde dat verzoek volledig en stelde Sauer ‘gewoon’ op, vanaf de aftrap. Kort voor rust sloeg het noodlot toe en verliet de aanvaller het veld. Daar is Feyenoord niet blij mee. De Rotterdammers claimen een financiële compensatie.
“Te Kloese deed in het begin van de week ook pogingen om de situatie op de agenda te zetten van European Football Clubs (EFC), voorheen bekend als de ECA”, meldt het Algemeen Dagblad.
Nu Sauer niet meer kan spelen, wil Feyenoord dat de Slowaakse bond zijn salaris compenseert. “En dat hij niet inzetbaar is, is een tegenvaller. Niet dat Sauer nou bezig was aan een indrukwekkend seizoen, maar de ploeterende Raheem Sterling kon wel wat concurrentie gebruiken”, zo klinkt het.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Geen idee wat de kans van slagen is maar dat clubs dit niet langer pikken is erg goed. Ook voor de speler uiteraard niet
