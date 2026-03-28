De voetbalbond van Slowakije heeft het advies van Feyenoord om voorzichtig om te springen met in de wind geslagen, zo stelt 1908.nl. Bronnen melden aan de fanwebsite dat men binnen de club met ‘verbazing en frustratie’ heeft gereageerd op de manier waarop de vleugelspeler opnieuw geblesseerd raakte.

Sauer kampte de afgelopen maanden met een hamstringblessure en maakte in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode, thuis tegen Ajax (1-1), zijn rentree. De twintigjarige aanvaller kwam na 55 minuten binnen de lijnen voor Raheem Sterling. Hoewel hij dus nog opgetraind moest worden, werd Sauer wel opgeroepen voor Slowakije. Bondscoach Francesco Calzona zette hem direct in de basis tegen Kosovo (3-4 verlies).

Vlak voor de rust ging het echter mis voor Sauer. De buitenspeler greep namelijk naar zijn bovenbeen en moest zich laten vervangen door Tomas Suslov. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van de aanvaller is. Wat wel duidelijk is, is dat Feyenoord absoluut niet tevreden is met de handelswijze van de Slowaken. Intern bij Feyenoord vindt men het ‘onverantwoord’ dat Sauer direct een basisplaats kreeg en heeft men het gevoel dat zijn fitheid ‘ondergeschikt is gemaakt’ aan de belangen van Slowakije.

Volgens 1908.nl heeft Feyenoord voorafgaand aan de interlandperiode duidelijk gemaakt aan de Slowaakse bond dat Sauer nog niet volledig inzetbaar was, maar werd de waarschuwing door de bondscoach genegeerd. De Rotterdammers wilden de vleugelaanvaller niet te snel belasten om zo een nieuwe blessure te voorkomen, nadat Givairo Read eerder dit seizoen direct bij zijn rentree opnieuw geblesseerd raakte.