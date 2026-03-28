‘Slowaakse bond negeert waarschuwing Feyenoord over Sauer’

28 maart 2026, 15:09   Bijgewerkt: 15:15
Leo Sauer van Feyenoord
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De voetbalbond van Slowakije heeft het advies van Feyenoord om voorzichtig om te springen met Leo Sauer in de wind geslagen, zo stelt 1908.nl. Bronnen melden aan de fanwebsite dat men binnen de club met ‘verbazing en frustratie’ heeft gereageerd op de manier waarop de vleugelspeler opnieuw geblesseerd raakte.

Sauer kampte de afgelopen maanden met een hamstringblessure en maakte in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode, thuis tegen Ajax (1-1), zijn rentree. De twintigjarige aanvaller kwam na 55 minuten binnen de lijnen voor Raheem Sterling. Hoewel hij dus nog opgetraind moest worden, werd Sauer wel opgeroepen voor Slowakije. Bondscoach Francesco Calzona zette hem direct in de basis tegen Kosovo (3-4 verlies).

Vlak voor de rust ging het echter mis voor Sauer. De buitenspeler greep namelijk naar zijn bovenbeen en moest zich laten vervangen door Tomas Suslov. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van de aanvaller is. Wat wel duidelijk is, is dat Feyenoord absoluut niet tevreden is met de handelswijze van de Slowaken. Intern bij Feyenoord vindt men het ‘onverantwoord’ dat Sauer direct een basisplaats kreeg en heeft men het gevoel dat zijn fitheid ‘ondergeschikt is gemaakt’ aan de belangen van Slowakije.

Volgens 1908.nl heeft Feyenoord voorafgaand aan de interlandperiode duidelijk gemaakt aan de Slowaakse bond dat Sauer nog niet volledig inzetbaar was, maar werd de waarschuwing door de bondscoach genegeerd. De Rotterdammers wilden de vleugelaanvaller niet te snel belasten om zo een nieuwe blessure te voorkomen, nadat Givairo Read eerder dit seizoen direct bij zijn rentree opnieuw geblesseerd raakte.

Quarlon
Zo lang van Persie de mogelijkheid blijft krijgen om tegen het medische advies in Read op te stellen moeten ze niet al te hoog van de toren blazen. Het onderliggende probleem is wel reeël omdat de nationale bonden wel gebruik maken van spelers maar in dit soort gevallen wel kosteloos kunnen experimenteren terwijl de club met de gebakken peren zit. Die constructie is vandaag de dag echt niet meer houdbaar

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.081 Reacties
1.278 Dagen lid
4.095 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Zo lang van Persie de mogelijkheid blijft krijgen om tegen het medische advies in Read op te stellen moeten ze niet al te hoog van de toren blazen. Het onderliggende probleem is wel reeël omdat de nationale bonden wel gebruik maken van spelers maar in dit soort gevallen wel kosteloos kunnen experimenteren terwijl de club met de gebakken peren zit. Die constructie is vandaag de dag echt niet meer houdbaar

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Slowakije - Kosovo

3 - 4
Gespeeld op 26 mrt. 2026
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Leo Sauer

Leo Sauer
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (16 dec. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
20
3
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
13
2
2021/2022
Žilina II
5
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

