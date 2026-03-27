Feyenoord staat op het punt om de aanvalslinie voor de toekomst te versterken. De Rotterdammers zijn volgens Feyenoord Youth Watcher nagenoeg rond met Adnan El Boujjoufi, de absolute smaakmaker van de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles. De pas zestienjarige spits geldt als een groot talent op de Nederlandse velden en moet de overstap naar Rotterdam-Zuid gaan maken.

De cijfers die El Boujjoufi dit seizoen produceert zijn indrukwekkend. In de competitiecompetitieverband was de aanvaller van Go Ahead Eagles Onder-17 in slechts zeventien wedstrijden maar liefst 21 keer trefzeker. Het is die enorme scoringsdrift die de scouts uit de Kuip heeft overtuigd om razendsnel door te schakelen en het talent los te weken uit Deventer. Voor Go Ahead Eagles is het vertrek van El Boujjoufi een bittere pil. De jonge spits speelt sinds 2023 in de academie van de huidige bekerhouder.

Internationale vorm

Artikel gaat verder onder video

Dat El Boujjoufi ook op een hoger podium uit de voeten kan, bewees hij de afgelopen week bij Marokko Onder-17. In de interlandperiode liet de spits opnieuw zien over een feilloos instinct voor het doel te beschikken door tweemaal te scoren tegen Oezbekistan. Feyenoord heeft grote plannen met de jonge aanwinst. Hoewel hij qua leeftijd nog in de Onder-17 mag uitkomen, is de verwachting dat hij komend seizoen direct zal aansluiten bij Feyenoord Onder-19. In Rotterdam hoopt men dat El Boujjoufi zijn stormachtige ontwikkeling voortzet, om op termijn de stap naar het eerste elftal in de Kuip te kunnen zetten. De officiële bevestiging van de transfer lijkt slechts een kwestie van tijd.