heeft tegenover De Telegraaf een compliment uitgedeeld aan ex-trainer Robin van Persie. De middenvelder van het Nederlands elftal vindt zichzelf een betere afmaker geworden dankzij de oefenmeester van Feyenoord.

Timber en Van Persie werkten bijna een jaar samen bij Feyenoord, maar over hun verstandhouding was genoeg te doen. Van Persie ontnam Timber in het begin zijn aanvoerdersband, mede wegens zijn aflopende contract. De trainer van de Rotterdammers zette de sterkhouder regelmatig op de reservebank en verweet hem indirect onprofessioneel gedrag.

“Het was een samenloop van zaken. Er is veel gebeurd op het einde en daarover heb ik met Van Persie gesproken. Dat is klaar. Ik ben ook dankbaar voor onze gezamenlijke tijd”, zegt de bij Feyenoord ‘weggejaagde’ Timber daarover.

Timber deelt groot compliment uit aan Robin van Persie

De middenvelder sprak waardering uit voor zijn oud-trainer en deelt zowaar een compliment uit. “Robin was zelf altijd super goed als afwerker en ik was onder de indruk van zijn oefeningen. Hij kwam met kleine aanwijzingen waar je echt beter van werd in de afwerking”, zegt hij.

“Dat merkte je ook in de manier waarop hij over winnen sprak en hoe hij dat wilde overbrengen op de spelersgroep. Winnen moest normaal zijn, de standaard.”

Aan zijn persoonlijke doelpuntencijfers was dat niet bepaald te zien. In 2023/24, onder Arne Slot, maakte Timber acht treffers. Vorig jaar, onder Brian Priske, vond de middenvelder zes keer het net. Met Van Persie in de gelederen scoorde Timber ‘slechts’ vier treffers.