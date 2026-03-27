Live voetbal

‘Weggejaagde’ Timber over Van Persie: ‘Onder de indruk van zijn oefeningen’

27 maart 2026, 08:15   Bijgewerkt: 09:20
Robin van Persie en Quinten Timber
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Quinten Timber heeft tegenover De Telegraaf een compliment uitgedeeld aan ex-trainer Robin van Persie. De middenvelder van het Nederlands elftal vindt zichzelf een betere afmaker geworden dankzij de oefenmeester van Feyenoord.

Timber en Van Persie werkten bijna een jaar samen bij Feyenoord, maar over hun verstandhouding was genoeg te doen. Van Persie ontnam Timber in het begin zijn aanvoerdersband, mede wegens zijn aflopende contract. De trainer van de Rotterdammers zette de sterkhouder regelmatig op de reservebank en verweet hem indirect onprofessioneel gedrag.

Artikel gaat verder onder video

“Het was een samenloop van zaken. Er is veel gebeurd op het einde en daarover heb ik met Van Persie gesproken. Dat is klaar. Ik ben ook dankbaar voor onze gezamenlijke tijd”, zegt de bij Feyenoord ‘weggejaagde’ Timber daarover.

Timber deelt groot compliment uit aan Robin van Persie

De middenvelder sprak waardering uit voor zijn oud-trainer en deelt zowaar een compliment uit. “Robin was zelf altijd super goed als afwerker en ik was onder de indruk van zijn oefeningen. Hij kwam met kleine aanwijzingen waar je echt beter van werd in de afwerking”, zegt hij.

“Dat merkte je ook in de manier waarop hij over winnen sprak en hoe hij dat wilde overbrengen op de spelersgroep. Winnen moest normaal zijn, de standaard.”

Aan zijn persoonlijke doelpuntencijfers was dat niet bepaald te zien. In 2023/24, onder Arne Slot, maakte Timber acht treffers. Vorig jaar, onder Brian Priske, vond de middenvelder zes keer het net. Met Van Persie in de gelederen scoorde Timber ‘slechts’ vier treffers.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • Gisteren, 07:25
  • Gisteren, 07:25
  • 7
  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws