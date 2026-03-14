Jurriën Timber valt uit met liesblessure, mogelijk zorgen voor Koeman

14 maart 2026, 19:28
Luuk van Grinsven | Redacteur
Ruim 3 jaar ervaring als bureauredacteur bij FCUpdate. Daarnaast actief als freelancer bij de sportredactie van het Brabants Dagblad.

Arsenal heeft zaterdag een flinke tegenvaller te verwerken gekregen in de wedstrijd tegen Everton. Oranje-internatioanl Jurriën Timber moest de strijd in de eerste helft al staken. De verdediger kampte met een liesblessure en werd uit voorzorg naar de kant gehaald.

Het moment van uitvallen vond plaats na ruim een halfuur spelen in het Emirates Stadium. In de 37e minuut ging het bord met rugnummer twaalf omhoog en werd de 23-voudig international vervangen door Cristhian Mosquera. De kwetsuur lijkt op het eerste gezicht niet ernstig, maar de medische staf nam geen enkel risico met de Utrechter.

Gevulde ziekenboeg bij Nederlands elftal

Ook voor bondscoach Ronald Koeman komt het nieuws ongelegen. Oranje speelt eind maart twee oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador in de laatste voorbereiding op het wereldkampioenschap van komende zomer. De ziekenboeg van het Nederlands elftal is momenteel al flink gevuld; Koeman kan waarschijnlijk ook niet beschikken over Robin Roefs, Frenkie de Jong, Emmanuel Emegha en Matthijs de Ligt. Het is nog onzeker of Timber zich tijdig bij de selectie kan voegen.

Zorgen om Saliba

Voor trainer Mikel Arteta bleef het daar niet bij, want niet veel later zat ook William Saliba aangeslagen op de grond. De Franse centrumverdediger kon de wedstrijd na een korte behandeling echter wel voortzetten. Arsenal hoopt dat de schade bij Timber meevalt, aangezien de club momenteel volop in de strijd om de Engelse landstitel verwikkeld is en de verdediger dit kalenderjaar een cruciale rol vervult in de achterhoede.

Jurriën Timber

Jurriën Timber
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
29
3
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
30
37
67
2
Man City
29
32
60
3
Man Utd
29
11
51
4
Aston Villa
29
5
51
5
Chelsea
29
19
48

