Live voetbal

Feyenoorder Bos redt falende Hrustic bij Australië

27 maart 2026, 15:10
Jordan Bos
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Australië heeft vrijdag met nipte cijfers weten te winnen van Kameroen. Feyenoord-sterkhouder Jordan Bos was de opvallende gevierde man, terwijl Adjin Hrustic van Heracles een negatieve hoofdrol vertolkte.

Het spel van de Socceroos was lange tijd stroperig en moeizaam. In gesprek met The Guardian gaf bondscoach Tony Popovic na afloop toe dat zijn ploeg het lastig had. "We zagen er in de eerste helft een beetje angstig uit", gaf de bondscoach na afloop toe. "Ik vond dat we een paar goede openingen creëerden, maar we maakten de kansen niet echt af."

Hrustic trekt de vorm van Heracles door

Artikel gaat verder onder video

Na zeventig minuten kreeg de thuisploeg dé kans om de ban te breken via een strafschop. Ajdin Hrustic mocht aanleggen vanaf elf meter, maar faalde oog in oog met doelman Devis Epassy. Voor de volgers van de Eredivisie kwam die misser niet geheel als een verrassing. De middenvelder is in een dal beland bij Heracles Almelo, waar bijna niets meer lijkt te lukken. De ploeg uit Almelo beleeft een loodzwaar seizoen en die negatieve spiraal lijkt Hrustic nu ook bij de nationale ploeg te achtervolgen.

Bos de constante factor van Feyenoord

Waar Hrustic de schlemiel dreigde te worden, greep Jordan Bos de hoofdrol. De linksback van Feyenoord is in Rotterdam al wekenlang een van de meest constante factoren in de ploeg van Robin van Persie. Waar veel teamgenoten pieken en dalen kennen, zit Bos al geruime tijd in een prima vorm.  In de 86ste minuut bewees Bos zijn waarde door alert te reageren op een pass van Paul Okon-Engstler en de bal ijskoud binnen te schuiven: 1-0.

Momentum richting het WK

Door de overwinning tankt Australië vertrouwen na een reeks van drie nederlagen. Volgens bondscoach Popovic was de tweede helft een wereld van verschil vergeleken met het eerste bedrijf. "In de tweede helft waren we aanvallend en verdedigend zeer solide: compacter, agressiever en de spelers voelden zich een stuk comfortabeler." Australië kan zich nu gaan opmaken voor de ontmoeting met Curaçao op aanstaande dinsdag.

Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Danny Makkelie Feyenoord Ajax

Danny Makkelie maakt grote fout tijdens Klassieker en benadeelt Feyenoord

  • zo 22 maart, 17:34
  • 22 mrt. 17:34
  • 8
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Australië - Kameroen

1 - 0
Vandaag gespeeld om 10:10
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Jordan Bos

Jordan Bos
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (29 okt. 2002)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
23
3
2025/2026
Westerlo
0
0
2024/2025
Westerlo
18
4
2023/2024
Westerlo
26
3

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws