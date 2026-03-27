Feyenoorder Bos redt falende Hrustic bij Australië

Australië heeft vrijdag met nipte cijfers weten te winnen van Kameroen. Feyenoord-sterkhouder was de opvallende gevierde man, terwijl Adjin Hrustic van Heracles een negatieve hoofdrol vertolkte.

Het spel van de Socceroos was lange tijd stroperig en moeizaam. In gesprek met The Guardian gaf bondscoach Tony Popovic na afloop toe dat zijn ploeg het lastig had. "We zagen er in de eerste helft een beetje angstig uit", gaf de bondscoach na afloop toe. "Ik vond dat we een paar goede openingen creëerden, maar we maakten de kansen niet echt af."

Hrustic trekt de vorm van Heracles door

Na zeventig minuten kreeg de thuisploeg dé kans om de ban te breken via een strafschop. Ajdin Hrustic mocht aanleggen vanaf elf meter, maar faalde oog in oog met doelman Devis Epassy. Voor de volgers van de Eredivisie kwam die misser niet geheel als een verrassing. De middenvelder is in een dal beland bij Heracles Almelo, waar bijna niets meer lijkt te lukken. De ploeg uit Almelo beleeft een loodzwaar seizoen en die negatieve spiraal lijkt Hrustic nu ook bij de nationale ploeg te achtervolgen.

Bos de constante factor van Feyenoord

Waar Hrustic de schlemiel dreigde te worden, greep Jordan Bos de hoofdrol. De linksback van Feyenoord is in Rotterdam al wekenlang een van de meest constante factoren in de ploeg van Robin van Persie. Waar veel teamgenoten pieken en dalen kennen, zit Bos al geruime tijd in een prima vorm. In de 86ste minuut bewees Bos zijn waarde door alert te reageren op een pass van Paul Okon-Engstler en de bal ijskoud binnen te schuiven: 1-0.

Momentum richting het WK

Door de overwinning tankt Australië vertrouwen na een reeks van drie nederlagen. Volgens bondscoach Popovic was de tweede helft een wereld van verschil vergeleken met het eerste bedrijf. "In de tweede helft waren we aanvallend en verdedigend zeer solide: compacter, agressiever en de spelers voelden zich een stuk comfortabeler." Australië kan zich nu gaan opmaken voor de ontmoeting met Curaçao op aanstaande dinsdag.