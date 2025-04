Leo Sauer geeft opheldering over huilgebaar: 'AZ-speler zei iets over mijn familie'

heeft donderdagavond na afloop van de ontmoeting tussen AZ en NAC Breda tekst en uitleg gegeven bij zijn reactie na zijn doelpunt. De huurling van Feyenoord opende in de slotfase de score uit een hoekschop en vierde zijn doelpunt in eerste instantie ‘normaal’, maar maakte vervolgens huilgebaren richting een speler van AZ. Mexx Meerdink en Ruud van Bommel leken zijn doelwit, maar Sauer richtte zich tot .

NAC had donderdagavond weinig moeite met AZ. De Alkmaarders hadden na een dramatische reeks in de Eredivisie én de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles weliswaar het een en ander recht te zetten, maar kwamen op eigen veld andermaal bijzonder moeizaam voor de dag. NAC hield zich eenvoudig staande en kwam een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd zelfs op voorsprong. Sauer werd volledig vrijgelaten bij een hoekschop en knikte keurig binnen. Zijn reactie vervolgens was opvallend. Hij kon het na zijn doelpunt niet laten om een huilgebaar richting de tegenstander te maken.

Het was in eerste instantie niet duidelijk in wiens richting Sauer dat gebaar precies maakte. Meerdink en Van Bommel waren logische ‘targets’ geweest. Na afloop van de eerste ontmoeting tussen NAC en AZ dit seizoen liep het nog flink uit de hand. NAC stond op 15 december vorig jaar lange tijd met 1-0 voor in het thuisduel met AZ, maar gaf het in de slotfase helemaal uit handen. Door doelpunten van Troy Parrott en Mees de Wit, die laatste tekende in blessuretijd voor de winnende, zegevierden de Alkmaarders alsnog met 1-2. Na afloop kwam het tot een ongemeen tussen beide teams na provocerend gedrag van Meerdink en Van Bommel.

‘Kasius zei iets over mijn familie’

Maar Sauer richtte zich na zijn doelpunt in Alkmaar tot een andere speler van AZ. “De rechtsback zei iets tegen mij wat je niet kunt zeggen”, zo doelde Sauer voor de camera van ESPN op Kasius. “Hij zei iets over… Als ik het tegen jou (de verslaggever, red.) zou zeggen, dan zou jij iets ergers doen. Ik zei tegen hem: wacht maar. Ik was blij dat ik een doelpunt maakte, als we hadden gewonnen was het nog beter geweest. Maar ik vind dat je dit soort dingen niet zou moeten zeggen.” Sauer wilde de exacte woorden van Kasius niet herhalen, maar het lijkt om een serieuze belediging te gaan. “Ik gaf hem een goed antwoord. Het was iets over mijn familie. Ik wil niet snitchen, maar dit soort dingen kun je niet op het veld zeggen. Wij Slowaken zijn anders. Als je zoiets zegt, kun je een antwoord verwachten”, aldus de aanvaller van NAC.

NAC dicht bij handhaving

Sauer leek AZ lang een nieuwe gigantische domper te bezorgen, maar Meerdink redde de thuisploeg diep in de blessuretijd met een geweldige omhaal. De veelbesproken aanvaller bezorgde zijn ploeg daarmee nog een punt. NAC treurde om het feit dat het er niet in slaagde om de voorsprong over de streep te trekken, maar zette toch weer een goede stap richting handhaving. De voorsprong op nummer zestien Willem II is momenteel acht punten. De Tilburgers hebben nog wel een wedstrijd tegoed, maar tegelijkertijd dit kalenderjaar nog niet gewonnen.

Leo Sauer staat helemaal vrij, knikt raak en strooit zout in de Alkmaarse wond 🧂#aznac — ESPN NL (@ESPNnl) April 24, 2025

