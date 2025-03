Leo Sauer voorkomt zege voor Sparta bij terugkeer Maurice Steijn in Breda

NAC Breda en Sparta Rotterdam hebben vrijdagavond met 1-1 gelijkgespeeld in Breda. De bezoekers, gecoacht door voormalig NAC-trainer Maurice Steijn, namen al vroeg een voorsprong via . Na rust werd Sparta-doelman Nick Olij echter verrast door een knal van afstand van , die zo fraai gelijk maakte. NAC speelde de laatste twintig minuten met tien man na een rode kaart voor , maar hield in ondertal stand.

Het was op vrijdag weer tijd voor een klassiek 'Avondje NAC' in het Rat Verlegh Stadion. De tegenstander was het Sparta Rotterdam van trainer Steijn, die enkele jaren geleden via de achterdeur vertrok bij NAC na ruzie over en weer. Voor NAC was het aanhaken of afhaken. Bij winst was er aansluiting bij de play-offs plekken, maar bij een nederlaag komt de huidige nummer zestien Sparta ineens op slechts één punt afstand.

NAC probeerde Sparta vanaf het eerste fluitsignaal onder druk te zetten en dit lukte bij vlagen erg goed. Het had veel de bal rondom de zestien van de Spartanen, maar creeërden slechts mondjesmaat kansen. De grootste kans voor NAC was een scrimmage voor het doel, maar voor ieder schot lag een speler van Sparta. De tactiek van Maurice Steijn was duidelijk, namelijk loeren op de counter met de snelheid van Mitchell van Bergen. Na een klein kwartier kwam Sparta al op voorsprong. Patrick van Aanholt bracht de bal voor op Tobias Lauritsen die het overzicht bewaarde en de vrijstaande Carel Eiting bediende. Eiting schoot vervolgens loepzuiver in de rechterhoek met de binnenkant van de schoen.

Sauer haalt plotseling uit en verrast Olij

Het spelbeeld veranderde nauwelijks in de tweede helft. NAC probeerde het zonder succes via Jan van den Bergh en Leo Sauer een aantal keer van grote afstand. Sparta daarentegen was dichtbij een tweede treffer via opnieuw Eiting. Hij kreeg een schietkans op de rand van de zestien, maar hij raakte de buitenkant van de paal. Na iets meer dan een uur spelen kwam NAC op gelijke hoogte. Sauer probeerde het opnieuw van afstand en dit keer was het raak. Met een laag schot in de korte hoek waar het nodige effect aan zat wist hij keeper Nick Olij te verschalken.

Gözübüyük naar het scherm: direct rood voor Greiml

Na zeventig minuten voetballen kreeg de wedstrijd een nieuwe wending. Leo Greiml raakte Van Bergen met een gestrekt been op volle snelheid op de binnenkant van de voet en kreeg aanvankelijk geel van Serdar Gözübüyük. De VAR was het hier niet mee eens en riep de scheidsrechter naar het scherm. De gele kaart werd een rode en dus moest NAC verder met tien man. Na de rode kaart ging Sparta op zoek naar de overwinning en het kreeg daar ook kansen voor. Mohamed Nassoh raakte via doelman Daniel Bielica nog de lat en even later schoot Gjivai Zechiel via Bielica en Boy Kemper naast het doel.

NAC schiet met het gelijke spel weinig op en heeft voorlopig nog niet de aansluiting met de top acht te pakken. Voor Sparta is ieder punt welkom, al had er vandaag vooral na de rode kaart veel meer ingezeten. Sparta heeft nu evenveel punten als Willem II dat vijftiende staat, maar de Tilburgers komen nog in actie tegen FC Utrecht. NAC speelt volgende week tegen Almere City, terwijl Sparta op het Kasteel PEC Zwolle ontvangt.

