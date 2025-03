Steijn heeft geen wraakgevoelens richting oude werkgever: 'Staat een hele dikke streep onder'

Maurice Steijn staat vrijdagavond voor een zeer pikante ontmoeting in de Eredivisie. De oefenmeester neemt het vrijdagavond in het Rat Verlegh Stadion met Sparta Rotterdam op tegen NAC Breda, waarmee hij voor het eerst in bijna vier jaar terugkeert bij zijn voormalige werkgever. Steijn benadrukt echter geen wrok te koesteren tegen zijn oude broodheer.

"Het verleden, daar staat al heel lang een dikke streep onder. Laten we, zoals bij alles in het leven, vooral lekker vooruitkijken", aldus Steijn in gesprek met De Telegraaf. Begin december sneerde NAC nog wel naar de oefenmeester in een wedstrijdverslag dat op de website werd gepubliceerd na de ontmoeting tussen beide ploegen op Het Kasteel. Daags erna via social media werd er opnieuw een pijnlijke sneer uitgedeeld aan Steijn. "Ik heb daar vanuit de directie van NAC toen nog excuses voor aangeboden gekregen”, aldus Steijn.

De periode van Steijn als trainer van NAC eindigde niet op een al te prettige manier. Er waren bedreigingen aan het adres van zijn kinderen, een aanvaring met Pierre van Hooijdonk en de coach kreeg de uitvergrote randzaken naar zich toegeschreven. Enkele maanden na zijn vertrek uit Breda haalde hij uit naar NAC. "We hebben allemaal fouten gemaakt. Vervolgens botste ik met een paar NAC-iconen, van wie er eentje werkte als technisch directeur (Lokhoff, red.) en een bij de televisie (Van Hooijdonk, red). Dát resulteerde in een soort volksopstand tegen mij", klonk het destijds.

Toch had het heel anders kunnen lopen bij de Bredase club. "Het was bijna heel succesvol geworden, we misten op een haar na promotie in de finales van de play-offs", blikt Steijn terug. Aan zoon Sem was te merken hoe diep alles had gezeten. Nadat hij maanden later trefzeker was namens ADO Den Haag in Breda ging hij voor de B-side staan, waarna hij met zijn vingers wees op de naam Steijn.

Er is vanuit Steijn-senior begrip voor de emoties van zijn zoon, al laaiden de bedreigingen wel weer even op destijds. "Maar we zijn nu zoveel jaren verder", gaat Steijn verder. "Elke vader of toekomstig vader zal zich kunnen inleven in de situatie zoals deze destijds was. NAC blijft voor mij de club waar ik als trainer ooit graag wilde terugkeren, na de mooie periode en promotie die ik er als speler meemaakte met de titel."

Steijn wil aansluiting pakken met Sparta

Het duel van vrijdagavond is voor Steijn en Sparta in ieder geval een belangrijke. De Spangenaren staan als nummer 16 vier punten achter op nummer 12 NAC en kunnen dus goede zaken doen. "Tegen Willem ll kregen we de bevestiging dat we het moeten zoeken in het voetballen, terwijl het predikaat degradatievoetbal altijd met termen als 'beuken' gepaard gaat. De nieuwe spelers hebben nu ook hun ritme gevonden, waardoor een cruciale reeks wedstrijden aanbreekt. Ook deze wedstrijd draait voor mij weer om Sparta in de Eredivisie houden", besluit Steijn

Het duel tussen NAC Breda en Sparta Rotterdam begint vrijdagavond om 20.00 uur in het Rat Verlegh Stadion.

