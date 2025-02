Maurice Steijn wordt keihard aangepakt: 'Een grof schandaal die vent, lekker naar de amateurs'

Henk Spaan heeft geen goed woord over voor de manier waarop Maurice Steijn zich afgelopen vrijdag na afloop van de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles heeft uitgelaten over de winterse transferwindow van Sparta. De Rotterdammers verkeren in de gevarenzone en kwamen op bezoek in Deventer opnieuw niet tot scoren. Steijn werd na afloop gevraagd naar het scorend vermogen van zijn elftal en de hoofdtrainer zei vervolgens dat de spelers die een doelpunt kúnnen maken zijn vertrokken en een aantal spelers die hij er graag bij wilde hebben, uiteindelijk niet zijn gekomen.

Sparta moet de komende tijd flink aan de bak om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen. De Rotterdammers boekten eind januari nog een knappe overwinning bij AZ en wonnen een week later ook van FC Groningen, maar verloren vervolgens van Feyenoord en gingen afgelopen vrijdag ten onder bij Go Ahead Eagles. Het gebrek aan scorend vermogen brak de ploeg van Steijn opnieuw op. De hoofdtrainer liet zich na afloop voor de camera van ESPN daarover gaan. “Ik vind dat we goede spelers hebben gehaald, maar waarvan we wisten dat hun statistieken minder waren dan de spelers die weg zijn gegaan. Voor de duidelijkheid: ik wilde niet dat Neghli en Verschueren weggingen. Die wilde ik graag houden, want dat was mijn scorend vermogen”, zo klonk het.

"Ik heb met spelers gesproken die wél doelpunten kunnen maken, maar die andere keuzes hebben gemaakt" — ESPN NL (@ESPNnl) February 15, 2025

Steijn kreeg er onder meer Carel Eiting, Mitchell van Bergen en Kristian Hlynsson voor terug, maar zij staan allemaal niet bekend als doelpuntenmakers. Het interview van Steijn na afloop van het duel met Go Ahead Eagles heeft in elk geval voor de nodige gespreksstof gezorgd. “Het lijkt mij vreselijk om als speler en supporter van Sparta te horen dat ze scorend vermogen weg hebben laten gaan terwijl Steijn dat niet wilde en dat ze er minder voor terug hebben gehaald”, zo zegt Danielle Kliwon in de Hard Gras Podcast. Op haar kwamen de woorden van Steijn een beetje neer als: we moeten het maar doen met deze jongens, maar eigenlijk is het niet wat ik wilde hebben. Spaan heeft er geen goed woord voor over en haalt hard uit. “Het is toch echt een grof schandaal die vent. Ze hebben middenvelders gehaald, namelijk Hlynsson, Pelle Clement (zit al veel langer bij Sparta, red.) en Eiting. Dat zijn gewoon drie ongeveer dezelfde middenvelders. Dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd.”

Kritiek op Mislintat

Het interview van Steijn zal menigeen doen terugdenken aan de uitspraken die hij deed toen hij werkzaam was bij Ajax. De Hagenaar liet zich destijds regelmatig kritisch uit over het transferbeleid van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. Later, toen Steijn al was vertrokken uit Amsterdam, vertelde hij dat hij een lange lijst met spelersnamen had ingediend bij Mislintat, waaronder Noa Lang, Isco, Jerdy Schouten en Stefan de Vrij. Mislintat deed er echter niets mee. Wessel Penning denkt een verklaring te hebben voor de houding van Steijn. “Bij Ajax stond destijds Mislintat ter discussie, wie staat er bij Sparta ter discussie? De technisch directeur (Gerard Nijkamp, red.). Sommige mensen zijn er heel goed in om op het moment dat de problemen van anderen, waar ze dicht op staan, ook op hun pad terecht kunnen komen, dat ze dan afstand gaan nemen. Dat zijn de echte ‘overlevers’. Als Henk (Spaan, red.) nu ter discussie zou staan, dan zouden wij heel lief zijn voor Henk, terwijl het natuurlijk beter zou zijn om afstand van hem te nemen. ‘Die Henk Spaan, niets mee te maken, steeds gezegd dat hij niet goed bezig is’”, aldus Penning.

Kliwon kan er met haar hoofd niet bij. “Dat kun je toch niet maken als we week in, week uit met z’n vieren aan dezelfde tafel zitten en over voetbal praten? Waar is je integriteit dan ook? Ook al denk je dat, is het dan handig en nodig - behalve voor je eigen positie - om het op zo’n manier in de media te brengen?”, vraagt Kliwon zich af. Spaan is geen fan van Steijn, zo blijkt opnieuw. “Die Steijn man… Die moet gewoon lekker naar de derde klasse amateurs.” Suse van Kleef is benieuwd hoe de Sparta-selectie naar dit interview heeft gekeken. “Dat is wel interessant natuurlijk. Als je nu speler bent van Sparta en je ziet dat interview, ga je dan harder lopen voor deze trainer?”, vraagt ze zich af. Spaan denkt van niet. “Ze gaan eruit, hij loodst ze keurig naar de KKD”, zo klinkt het.

