Aangeslagen Maurice Steijn baalt flink bij Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam leverde met het winterse vertrek van en flink wat scorend vermogen in. Als het aan trainer Maurice Steijn had gelegen dan was het duo niet verkocht. De oefenmeester van de Spangenaren sprak in de zoektocht naar waardige vervangers met spelers die doelpunten kunnen maken, maar zag deze opties vervolgens niet naar Het Kasteel komen.

Scoren is al het hele seizoen een probleem voor Sparta. De Rotterdammers behoren met slechts negentien treffers voor tot de minst scorende ploegen van de Eredivisie. Alleen Almere City (twaalf doelpunten) scoorde minder deze jaargang. Na de winterstop maakte Sparta vijf treffers, maar de afgelopen twee duels, tegen Feyenoord en Go Ahead Eagles, werd niet gescoord. Spits Tobias Lauritsen is met vijf treffers momenteel topscorer van Sparta.

Steijn maakt zich zorgen over het gebrek aan scorend vermogen bij zijn ploeg. "Ik vind dat we goede spelers hebben gehaald, maar waarvan we wisten dat hun statistieken minder waren dan de spelers die weg zijn gegaan", aldus Steijn voor de camera van ESPN over de winterse aanwinsten van Sparta.

"Voor de duidelijkheid: ik wilde niet dat Neghli en Verschueren weggingen", vervolgt de 51-jarige oefenmeester over het tweetal dat respectievelijk naar Millwall en FC Twente vertrok. "Die wilde ik graag houden, want dat was mijn scorend vermogen. Met Hlynsson haal je wel iemand die doelpunten kan maken. Dat heeft hij ook bij Ajax bewezen. Eiting is uitstekend in standaardsituaties en moet voor de assists zorgen. Mitchell (Van Bergen, red.) zijn statistieken zijn niet goed, maar je hoopt wel. Als je hem vertrouwen geeft…"

Steijn sprak wél met scorende spelers

Steijn heeft wel geprobeerd om doelpuntenmakers naar Sparta te halen. "In alle eerlijkheid: ik heb met spelers gesproken die wél doelpunten kunnen maken, maar die andere keuzes hebben gemaakt. Die niet voor Sparta kiezen, omdat je staat waar je staat op dit moment. Dat is de realiteit. Nogmaals ik ben hartstikke blij met die spelers. We moeten aan de slag. Dat is wel wat het is", besluit Steijn aangeslagen.

