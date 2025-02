Feyenoord-huurling Zechiël gaat pijnlijk in de fout en kan wel door de grond zakken

kent geen lekker basisdebuut in het shirt van Sparta Rotterdam. De twintigjarige middenvelder, die de tweede seizoenshelft door de Spangenaren gehuurd wordt van Feyenoord, ging na iets meer dan dertig minuten spelen pijnlijk in de fout en leidde daarmee de 1-0 van Go Ahead Eagles in.

Zechiël moest bij Feyenoord met onder meer Quinten Timber, In-beom Hwang, Antoni Milambo, Ramiz Zerrouki, Jakub Moder en Calvin Stengs een hoop spelers voor zich dulden. Omdat Feyenoord veel vertrouwen heeft in talentvolle middenvelder, werd besloten om hem voor de tweede seizoenshelft te verhuren. De talentvolle middenvelder werd op Deadline Day gepresenteerd door Sparta Rotterdam.

Afgelopen zaterdag, toen Sparta tegenover zijn eigenlijke broodheer Feyenoord stond, moest Zechiël genoegen nemen met een rol als invaller. Tegen Go Ahead Eagles mocht de jongeling dan zijn opwachting maken in de basis. Nadat het eerste kwartier voor de thuisploeg was, namen de bezoekers brutaal het initiatief over in het tweede kwartier voor rust. Dit wist Sparta echter niet te bekronen met een openingstreffer.

In tegendeel, het was de thuisploeg die na iets meer dan een half uur spelen op een 1-0 voorsprong kwam. Zechiël verspeelde de bal vlak voor de eigen zestien aan Go Ahead Eagles-spits Victor Edvardsen, die de bal aan Jakob Breum gaf. De aanvallende middenvelder van de Deventenaren wist wel raad met dit buitenkansje en schoot de openingstreffer tegen de touwen.

Kraay junior kraakt jeugdig uitverdedigen van Zechiël

Hans Kraay junior is niet te spreken over de manier van uitverdedigen van Zechiël. "Dit is echt wel jeugdig Feyenoord uitverdedigen. Ik denk dat je ook in de jeugd bij Feyenoord op je donder krijgt als je zo uitverdedigt. Dit is wel een beetje makkelijk", aldus de analist bij Voetbal op Vrijdag op ESPN.

Klik op de tekst van de post (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

👏⚽️ Gjivai Zechiël gaat in de fout, Jakob Breum profiteert! 1️⃣-0️⃣ #gaespa — ESPN NL (@ESPNnl) February 14, 2025

