Steijn onthult naam van 38-voudig Spaans international die hij naar Ajax wilde halen

Maurice Steijn heeft in gesprek met De Telegraaf onthuld welke spelers hij afgelopen zomer naar Ajax wilde halen. Onder meer de naam van 38-voudig Spaans international Isco stond op zijn lijstje. Luisteren naar de wensen van Steijn deed voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat echter niet.

"Aanvankelijk vroeg Mislintat ons als staf met spelers te komen om het elftal te versterken en in te spelen op het vertrek, of de aanstaande verkoop van steunpilaren, zoals Dusan Tadic, Jurriën Timber, Edson Alvarez, Mohammed Kudus en Davy Klaassen", zegt Steijn.

Artikel gaat verder onder video

De vijftigjarige trainer droeg samen met de andere leden van de technische staf van Ajax enkele ex-Ajacieden aan, zoals Noa Lang, Nicolas Tagliafico, Justin Kluivert en Sergiño Dest. "En we kwamen met Stefan de Vrij als Nederlandse international, die Jorrel Hato bij de hand kon nemen. Voor Jerdy Schouten zagen we eenzelfde rol bij Kenneth Taylor en Silvano Vos, zoals Lasse Schöne indertijd Frenkie de Jong wegwijs maakte en Daley Blind de leermeester was van Matthijs de Ligt."

In Vangelis Pavlidis zagen Steijn en zijn assistenten een geschikte concurrent voor Brian Brobbey. "Mislintat opteerde voor Joshua Zirkzee, maar we hadden met Brobbey al een toptalent in huis en zochten juist naar ervaring. Op tien had ik Steven Berghuis in combinatie met Kristian Hlynsson voor ogen. De vele Ajax- talenten, die het geraamte moesten vormen voor het nieuwe Ajax, hadden ervaring naast zich nodig. Daarom was ik enthousiast over de bij ons gratis aangeboden Isco."

Ook de naam van Hakim Ziyech viel in de Johan Cruijff ArenA. "Zonder dat hij het hard uitsprak: Mislintat bleef weg bij voormalig Ajacieden en Nederlanders. Voor die spelers had hij altijd argumenten klaar om ze niet te halen. Zo kon De Vrij, laatst uitblinker bij Oranje, niet met ruimte in zijn rug spelen. Terwijl Pavlidis geen optie was omdat AZ altijd moeilijk deed tijdens transferonderhandelingen."

Isco tekende afgelopen bij Real Betis, waar hij verzekerd is van een basisplaats. De oud-speler van Real Madrid speelde tot nu toe 23 wedstrijden voor zijn nieuwe werkgever. Deze week verlengde Isco zijn contract bij de huidige nummer zeven van de Spaanse competitie tot medio 2027.