NAC Breda deelt venijnige sneer uit aan Maurice Steijn

NAC Breda heeft in het wedstrijdverslag een vileine sneer uitgedeeld aan oud-trainer Maurice Steijn. De oefenmeester keerde enkele weken geleden terug bij Sparta Rotterdam als opvolger van de ontslagen Jeroen Rijsdijk. Steijn heeft de Spangenaren nog altijd niet aan de praat gekregen en ging tegen NAC voor de vierde keer op rij onderuit (0-2). Voor NAC reden om dat er nog even in te wrijven.

Steijn heeft een verleden bij NAC en is daar op een niet al te prettige manier weggegaan na onder meer een aanvaring met Pierre van Hooijdonk en de supporters. Daarnaast haalde Steijn enkele maanden na zijn vertrek uit Breda uit naar NAC. "We hebben allemaal fouten gemaakt. Vervolgens botste ik met een paar NAC-iconen, van wie er eentje werkte als technisch directeur (Lokhoff, red.) en een bij de televisie (Van Hooijdonk, red). Dát resulteerde in een soort volksopstand tegen mij.”

Sindsdien wordt Steijn niet meer gepruimd bij NAC en voor de club uit Breda was dat zaterdagavond reden om nog even wat extra zout in de wonden te strooien van de oefenmeester. “NAC bezorgt Steijn miserabele start op Spangen”, kopt de club bij het wedstrijdverslag. De nederlaag tegen NAC betekent voor Steijn zijn vierde nederlaag op rij met Sparta. In het wedstrijdverslag zelf zit dan ook nog een kleine sneer verpakt. “Steijn heeft hiermee zowel de beste start als de slechtste start van een trainer bij Sparta achter de naam.”

NAC-supporters reageren enthousiast op X

NAC heeft het wedstrijdverslag ook op X geplaatst en daar valt een enkeling de sneer naar Steijn ook op. “Goeie tekst! Dank aan de redacteur. Ik vermoed @helskabaal of anders @pierrvh17”, reageert iemand. “Haal Van Hooijdonk eens van dat account”, post een ander met een emoji die huilt van het lachen. “Bericht geschreven door Van Hooijdonk”, stelt weer iemand anders.

