NAC Breda duwt Sparta Rotterdam van Steijn nog dieper in de problemen

Maurice Steijn heeft ook zijn vierde wedstrijd als trainer van Sparta Rotterdam sinds zijn rentree niet winnend weten af te sluiten. Op het eigen Kasteel gingen de Rotterdammers met 0-2 onderuit tegen NAC Breda, dat verrassend goed blijft presteren. Ondertussen nemen de zorgen voor Steijn en Sparta alleen maar toe. Na vijftien speelronden staat Sparta op een zeer teleurstellende zestiende plaats.

NAC had in de openingsfase van het duel het initiatief en kreeg via spits Elías Már Ómarsson direct twee mogelijkheden op de score voor de bezoekers te openen. Een schot op aangeven van Boyd Lucassen werd nog gered door Sparta-doelman Nick Olij, terwijl de tweede doelpoging van de IJslander werd geblokt door de defensie van de Spangenaren.

Artikel gaat verder onder video

Sparta, dat voor het laatst een thuiswedstrijd wist te winnen op 28 april (1-0 winst tegen FC Volendam), pakte daarna de controle over en kreeg via Tobias Lauritsen twee grote kansen op de openingstreffer. Bij de mogelijkheid na vijftien minuten zat NAC-keeper Daniel Bielica er goed bij. Halverwege de eerste helft tastte de doelman mis op een voorzet van Arno Verschueren, waarna de boomlange Sparta-spits de bal voor het binnenwerken had. Lauritsen wipte de bal echter over het Bredase doel.

LEES OOK: Sparta van Steijn dieper in de problemen: 'Trainerswissel was onzinnig'

De bezoekers begonnen vlak voor rust aan een sterke fase en kregen via Fredrik Oldrup Jensen en Boy Kemper nog enkele mogelijkheden op de openingstreffer. Gescoord werd er alleen niet. De wedstrijd leek af te stevenen op een 0-0 ruststand, maar in de vierde minuut van de blessuretijd kwam NAC dan toch op voorsprong. Uit een corner van Clint Leemans kopte Leo Greiml op doelman Olij, waarna de Sparta-goalie ook redding bracht op een poging van Ómarsson. De derde mogelijkheid, een kopbal van dichtbij van Jan van den Bergh, was wel raak: 0-1.

Steijn grijpt halverwege in bij Sparta

Met de 0-1 achterstand op zak voelde Steijn zich genoodzaakt om in te grijpen. Bij aanvang van de tweede helft bracht de oefenmeester Boyd Reith en Mohamed Nassoh in de ploeg voor Teo Quintero en Julian Baas. Pelle Clement kreeg snel na de hervatting direct een mogelijkheid op de gelijkmaker, maar schoot van buiten het strafschopgebied links naast het doel. Het duel ging vervolgens gelijk op, waarbij Sparta trachtte om in een, vrij laag tempo, op jacht te gaan naar de gelijkmaker. De bezoekers uit Breda bleven in het eerste kwartier na rust echter vrij simpel op de been.

De eerste grote kans na rust was voor NAC, nadat Leo Sauer van buiten de zestien een doelpoging ondernam. Olij kon met moeite redding brengen op het schot van de Feyenoord-huurling. Na deze poging van de bezoekers leek er wat meer leven in de brouwerij te komen bij de thuisploeg op Het Kasteel en het kreeg het enkele mogelijkheden op een gelijkmaker. Sparta kreeg achtereenvolgens vier corners en stichtte daarin wat gevaar, maar tot een treffer leidde het niet.

Een kwartier voor tijd verdubbelde NAC zelfs de voorsprong. Boy Kemper kopte raak uit een strak genomen vrije trap van Leemans: 0-2. In plaats van op jacht naar de gelijkmaker moest Sparta nu op zoek naar de aansluitingstreffer. De ploeg van Steijn maakte daar alleen totaal geen aanspraak op. Wat de thuisploeg aanvallend liet zien was te vlak, want verder dan enkele speldenprikjes kwam Sparta in eigen huis niet. Sterker nog: de 0-3 hing eerder in de lucht dan de 2-1.

NAC op weg naar 3️⃣ punten op bezoek bij Sparta!



Boy Kemper viert zijn doelpunt op een bijzondere manier. 👀#spanac pic.twitter.com/MaculuMEy8 — ESPN NL (@ESPNnl) December 7, 2024

Slotoffensief Sparta blijft uit

Zo kreeg Sauer na 85 minuten nog een dot van een kans, ware het niet dat hij in het zijnet schoot. Daarop werd de jongeling nog wel aangesproken door enkele van zijn ploeggenoten, die vonden dat zij er beter voorstonden. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd was daar nog wel dé mogelijkheid voor Sparta om wat terug te doen. Invaller Nassoh kopte van dichtbij alleen simpel in de handen van Bielica. Ook in de blessuretijd kreeg Sparta niet echt een offensief van de grond, waardoor de 0-2 op het scorebord bleef staan.

Door de nederlaag blijft Sparta zestiende, een positie die aan het einde van de rit play-offs om promotie/degradatie zou betekenen. NAC klimt daarentegen weer op naar een verdienstelijke zevende plaats in de Eredivisie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Valentijn Driessen ziet een nieuwe smaakmaker in de Eredivisie.