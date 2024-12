Sparta van Steijn dieper in de problemen: 'Trainerswissel was onzinnig'

PEC Zwolle heeft in eigen huis Sparta Rotterdam verslagen met 1-0. Hoewel Sparta in het begin beter was, werden de kansen niet afgemaakt. Na rust deed Jamiro Monteiro dat wel namens PEC, op aangeven van Dylan Mbayo. Na dit doelpunt kwam Sparta er niet meer aan te pas. Zo pakt PEC Zwolle drie belangrijke punten in de degradatiestrijd en is de terugkeer van Maurice Steijn nog geen succes te noemen.

De wedstrijd ging later van start dan de bedoeling was. Wegens het in de fik vliegen van een spandoek bij de harde kern en het niet opvolgen van veiligheidsinstructies als gevolg daarvan vroeg PEC Zwolle om uitstel van de aftrap.

Nadat alles opgelost was, kon het vuurwerk op het veld beginnen. Ondanks het aardige spel aan de kant van Sparta Rotterdam bleef dat uit. Er waren wel kansjes, voor PEC via een vroeg afstandsschot van Damian van der Haar en voor Sparta via Arno Verschueren met meerdere kopballen bijvoorbeeld. De eerste echt grote kans kwam voor Camiel Neghli, vlak voor rust. De smaakmaker van de Rotterdammers had de bal op aangeven van Verschueren moeten maken, toen hij één op één met de keeper stond.

PEC Zwolle kwam goed uit de kleedkamer en was meteen dwingend. Na bijna een kwartier lang het doelgebied van Nick Olij te bestoken was het raak. Dylan Mbayo gaf een mooie pass op Jamiro Moneiro, die goed aannam en afrondde. Zo maakte de ploeg van Johnny Jansen gebruik van het momentum, waar Sparta dat in de eerste helft niet deed.

Het momentum kwam niet terug en de wedstrijd bloedde dood. Zo ging de overwinning naar de Zwollenaren. PEC Zwolle pakt daarmee drie hele belangrijke punten in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. De Zwollenaren staan op de twaalfde plek, op gelijke punten met de nummers dertien en veertien. Sparta Rotterdam blijft onder de teruggekeerde trainer Maurice Steijn nog steken op de zestiende plek.

Het programma voor volgende week: Sparta Rotterdam krijgt op het eigen Kasteel een nieuwe kans om punten te pakken, tegen NAC Breda. PEC Zwolle speelt in Groningen tegen FC Groningen. Daarmee staat opnieuw een degradatiekraker op het programma. De tegenstander staat dertiende.

Hugo Borst: 'Trainerswissel onzinnig'

Hugo Borst, een prominente supporter van Sparta, concludeert bij De Eretribune dat de trainerswissel geen succes is. Toch maakt hij zich geen zorgen om degradatie. “Wij eindigen niet op die zestiende plek. Uiteindelijk staan we veertiende of dertiende. Maar die trainerswissel heeft natuurlijk geen zin gehad. Onzinnig.”