FC Utrecht - Ajax met Pasen op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zondag 20 april 2025, eerste paasdag, staat de kraker tussen FC Utrecht en Ajax op het programma in de Eredivisie. Hoe laat begint het duel en waar wordt de wedstrijd uitgezonden? FCUpdate zet het voor je op een rij.

Hoe laat begint FC Utrecht - Ajax?

Het duel tussen FC Utrecht en Ajax staat op eerste paasdag, zondag 20 april, op het programma in Stadion Galgenwaard. De wedstrijd wordt afgetrapt om 12.15 uur. De KNVB heeft Bas Nijhuis aangesteld als scheidsrechter voor het duel.

Waar wordt FC Utrecht - Ajax uitgezonden?

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax wordt live uitgezonden op het open kanaal van ESPN. Het open kanaal van ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is de wedstrijd te zien op kanaal 14, bij Ziggo op kanaal 18 en bij Odido op kanaal 150. Kijk je tv via een andere aanbieder? Raadpleeg dan je provider op welk kanaal ESPN te vinden is.

Hoe staan FC Utrecht en Ajax ervoor in de Eredivisie?

Ajax is momenteel de koploper in de Eredivisie met 73 punten uit 29 wedstrijden en een doelsaldo van 40. FC Utrecht staat op de vierde plaats met 56 punten en een doelsaldo van 11. Beide teams hebben de afgelopen weken goede resultaten behaald. FC Utrecht won recentelijk van FC Groningen met 3-1 en speelde gelijk tegen Go Ahead Eagles. Ajax boekte een overwinning op Willem II met 1-2 en versloeg PSV met 0-2.

Onderlinge historie

De laatste ontmoeting tussen FC Utrecht en Ajax vond plaats op 4 december 2024 en eindigde in een 2-2 gelijkspel. In de eerdere ontmoeting op 3 maart 2024 won Ajax met 2-0. De laatste keer dat beide ploegen in Stadion Galgenwaard tegenover elkaar stonden, 22 oktober 2023, won FC Utrecht met 4-3. De Domstedelingen zullen er alles aan doen om deze keer weer de overwinning binnen te halen in eigen huis.