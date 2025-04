Vermoedelijke opstelling Ajax: beloont Farioli Weghorst en Edvardsen na gouden invalbeurten?

Ajax neemt het zondagmiddag om 12.15 uur in Stadion Galgenwaard op tegen nummer vier FC Utrecht. Naar verwachting kiest Francesco Farioli ervoor te starten met dezelfde namen die vorige week aan de aftrap verschenen op bezoek bij Willem II (1-2 zege). Daarmee zou een beloning voor en uitblijven na hun gouden invalbeurten in Tilburg.

In de achterhoede kampt Farioli nog altijd met de nodige personele problemen. Zo is Remko Pasveer nog altijd niet hersteld van een liesblessure, terwijl ook Youri Baas met eenzelfde blessure kampt. De verwachting is daarom dat Matheus en Ahmetcan Kaplan zondagmiddag weer een basisplaats zullen krijgen bij Ajax. Zij vormen waarschijnlijk de achterhoede samen met Anton Gaaei, Josip Sutalo en Jorrel Hato.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli heeft geen zin in persoonlijke vraag: ‘Kom op, over voetbal graag’

Op het middenveld lijkt de keuze voor Farioli een eenvoudige te zijn. De Italiaanse trainer zal daar vermoedelijk kiezen voor Jordan Henderson, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Voorin is de keuze een stuk lastiger voor de trainer van Ajax. Zo was Weghorst afgelopen zondag als invaller weer eens de matchwinner op bezoek bij Willem II. Toch lijkt Farioli, net als voor de blessure van Weghorst, vast te houden aan Brian Brobbey in de punt van de aanval.

LEES OOK: Farioli maakt zich 'ernstige zorgen' over de vraag van Verweij

Naast Weghorst wist ook Edvardsen afgelopen zondag te scoren als invaller. De Noor is bij Ajax nog altijd niet in de basis begonnen in de Eredivisie en de roep om hem te belonen wordt steeds luider. Tot dusver kwam Edvardsen in competitieverband negen keer als invaller binnen de lijnen, waarin hij vier keer het net trof. Op de persconferentie van donderdag werd Farioli gevraagd wat de buitenspeler moet doen om een basisplaats af te dwingen, maar de oefenmeester draaide hier een beetje omheen, zonder duidelijk antwoord te geven. Het heeft er dus alle schijn van dat Mika Godts en Bertrand Traoré zich ook in Utrecht mogen opmaken voor een basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Matheus; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Henderson, Klaassen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Het is dit seizoen een veelgehoord idee: Ajax zou door de KNVB aan het kampioenschap worden geholpen. 🔗

👉 Wout Weghorst, niet zelden de redder in nood van Ajax, heeft aan één woord een 'bloedhekel'. 🔗

👉 Cedric Hatenboer vertelt over zijn periode bij Ajax. "Marc Overmars greep in. En dat bij een dertienjarige, hè." 🔗

👉 Don-Angelo Konadu is nog niet goed genoeg voor het eerste van Ajax, stelt Kees Kwakman. 🔗

👉 John van 't Schip, vorig seizoen nog interim-trainer in Amsterdam, komt met een héél ander geluid over Ajax. 🔗