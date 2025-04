Farioli heeft geen zin in persoonlijke vraag: ‘Kom op, over voetbal graag’

Het doet Francesco Farioli niet zoveel om in het paasweekend te voetballen met Ajax. Zondag gaat de koploper van de Eredivisie op bezoek bij FC Utrecht. Op de voorbeschouwende persconferentie wordt Farioli als eerste gevraagd of hij zelf gelovig is.

“Laten we het hebben over voetbal, kom op”, reageert de trainer van Ajax op de vraag of hij gelovig is. Daarna volgt de vraag hoe bijzonder het is om in het paasweekend te spelen. “Ik weet het niet. Ik heb met Pasen en met Kerstmis gespeeld. Het is altijd leuk om te voetballen. Voor de supporters is het leuk, maar voor ons is het niet per se bijzonder.”

‘In het kader van Pasen en de herrijzenis’ wordt Farioli ook gevraagd wat hij ziet als het sleutelmoment waar hij het meest trots op is dit seizoen. “Niets is nog zeker, behalve dat we de derde plaats hebben veiliggesteld”, blijft Farioli voorzichtig. “Er zijn nog vijftien punten om voor te spelen en we willen met zo’n hoog mogelijk puntenaantal eindigen.”

'FC Utrecht is gevaarlijke tegenstander'

“Het is geen geheim, maar onze samenhang en teamgeest zijn belangrijk geweest. Dat moeten we tot het eind volhouden”, benadrukt de Italiaanse trainer, die een loodzware wedstrijd verwacht in Utrecht. “Hoe moeilijk het wordt? Ten out of ten. Het is een belangrijke wedstrijd en we weten hoe Utrecht tot dusver heeft gepresteerd. Eerder dit seizoen speelden we een van onze beste eerste helften tegen FC Utrecht, maar we wonnen niet (2-2, red.). Utrecht is een gevaarlijke tegenstander met veel verschillende wapens.”

