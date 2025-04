Farioli maakt zich 'ernstige zorgen' over de vraag van Verweij

Francesco Farioli maakt zich op de persconferentie van Ajax ‘ernstige zorgen’ over na aardige woorden van Telegraaf-journalist Mike Verweij. Farioli verwijt de aanwezige Ajax-watcher namelijk dat hij niet altijd zo aardig is.

Farioli geeft in aanloop naar de wedstrijd van zondag een persconferentie. Ajax speelt dan in de Galgenwaard tegen FC Utrecht. Verweij begint zodra hij aan de beurt is op vriendelijke wijze: “Francesco, goedemorgen. Dankjewel dat je hier bent op je vrije dag.”

LEES OOK: Farioli heeft geen zin in persoonlijke vraag: ‘Kom op, over voetbal graag’

Farioli wordt meteen argwanend: “Mike, als je zo aardig begint, maak ik me ernstige zorgen over de vraag die je gaat stellen." “Alleen maar aardige vragen vandaag”, grapt de journalist. Dat weerlegt Farioli: “Met kerstmis was je niet zo aardig, maar oké.” Rond kerst was Verweij inderdaad kritisch. Hij schreef in De Telegraaf dat Farioli met zijn selectiebeleid deed aan kapitaalvernietiging en sprak over de tactiek van de trainer als ‘een reden voor ontslag op staande voet'.

De vraag van Verweij rond de paaswedstrijd valt voor Farioli relatief mee. De journalist vraagt of de Ajax-spelers opzien (en-zagen) tegen uitwedstrijden. Farioli antwoordt: "Dat was geen indicator voor ons. We benaderen de wedstrijden niet anders als we uit of thuis spelen. Ik heb wel geleerd dat de ArenA een factor is."

