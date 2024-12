NAC Breda komt opnieuw met pijnlijke sneer naar Maurice Steijn

NAC Breda heeft zondagochtend opnieuw een sneer uitgedeeld aan oud-trainer Maurice Steijn. De oefenmeester keerde enkele weken geleden terug bij Sparta Rotterdam als opvolger van de ontslagen Jeroen Rijsdijk. Steijn heeft de Spangenaren nog altijd niet aan de praat gekregen en ging tegen NAC voor de vierde keer op rij onderuit (0-2). NAC besloot zaterdag in het wedstrijdverslag al uit te halen naar Steijn en deed dat zondagochtend nog een keer over.

Steijn heeft een verleden bij NAC en is daar op een niet al te prettige manier weggegaan na onder meer een aanvaring met Pierre van Hooijdonk en de supporters. Daarnaast haalde Steijn enkele maanden na zijn vertrek uit Breda uit naar NAC. "We hebben allemaal fouten gemaakt. Vervolgens botste ik met een paar NAC-iconen, van wie er eentje werkte als technisch directeur (Lokhoff, red.) en een bij de televisie (Van Hooijdonk, red). Dát resulteerde in een soort volksopstand tegen mij.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: NAC Breda duwt Sparta Rotterdam van Steijn nog dieper in de problemen

Sindsdien wordt Steijn niet meer gepruimd bij NAC, dus besloten de Bredanaars na de zege naar de trainer te sneren. Voor Steijn was het zijn vierde nederlaag in evenveel duels. “Steijn heeft hiermee zowel de beste start als de slechtste start van een trainer bij Sparta achter de naam”, schreven de Brabanders in het wedstrijdverslag.

LEES OOK: Bogarde haalt keihard uit naar Eredivisie-club: ‘Bekrompen, zielig en triest’

Nieuwe sneer van NAC

Zondagochtend werd daar nog een schepje bovenop gedaan. NAC plaatste een video van een juichende Boy Kemper op X, waaronder het nummer We’re Going To Ibiza! van Vengaboys was geplaatst. Daarmee refereert de club uit Breda aan het feit dat Steijn als trainer van Ajax meermaals kritiek over zich heen kreeg doordat hij gedurende het seizoen meermaals naar het Spaanse eiland was gegaan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Valentijn Driessen ziet een nieuwe smaakmaker in de Eredivisie.