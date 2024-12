Bogarde haalt keihard uit naar Eredivisie-club: ‘Bekrompen, zielig en triest’

Winston Bogarde is niet te spreken over het feit dat de directie van Sparta Rotterdam heeft voorkomen dat hij aan de slag kon gaan als assistent van Maurice Steijn. Dat heeft volgens de voormalig verdediger alles te maken met een incident van dertig jaar geleden.

Sparta greep begin november hard in door Jeroen Rijsdijk op straat te zetten, daags na de ruime zege na verlenging op bezoek bij de amateurs van Hercules (1-6). Enkele dagen later werd Steijn aangesteld als zijn opvolger. De voormalig trainer van Ajax had graag Bogarde meegenomen als assistent, maar volgens laatstgenoemde stak de clubleiding daar een stokje voor.

Bogarde brak in het begin van de jaren negentig door bij Sparta, om vervolgens in 1994 de overstap naar Ajax te maken. “Voor een recordbedrag, terwijl ik gratis was binnengekomen bij Sparta. Tegen een onkostenvergoeding van tweehonderd gulden per maand”, herinnert de oud-verdediger zich in gesprek met Voetbal International. “Waardering is er nooit geweest. Ik heb een arbitragezaak moeten aanspannen, om slechts de helft van het mij beloofde deel van de transfersom te krijgen.”

Clubleiding Sparta zit nog steeds met arbitragezaak

Dat is volgens Bogarde precies de reden waarom hij, dertig jaar later, niet bij Sparta aan de bak mocht. “Ik had nu assistent-trainer bij Sparta kunnen zijn”, geeft de voormalig prof aan. “Maurice Steijn wilde dat, maar de clubleiding hield het tegen. Vanwege iets wat dertig jaar geleden is gebeurd. Heel bekrompen, zielig en triest.” Afgelopen weekend benoemde Hugo Borst ook nog een incident uit 1996 als reden voor het blokkeren van de samenwerking. Toen raakte Bogarde als speler van Ajax betrokken bij een vechtpartij na een 3-3 gelijkspel op bezoek bij Sparta. Bogarde liet zich destijds op weg naar de spelersbus provoceren door enkele Sparta-supporters, maar werd niet fysiek gewelddadig.

